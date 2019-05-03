Turistler için en tehlikeli 10 kent

CİUDAD JUAREZ- MEKSİKA
Uyuşturucu trafiği üzerinde yer alan şehir, aynı zamanda Meksika'nın en yüksek şiddet oranına sahip kentlerinden biri.
CARACAS- VENEZUELA
Venezuela'nın başkenti Caracas, listenin onuncu sırasında yer alıyor. Özellikle uyuşturu çeteleri kent yaşamını olumsuz etkiliyor. Yüksek soygun oranları kente gelen turistlere de zor anlar yaşatıyor.
CAPE TOWN- GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Açlık ve sosyal eşitsizliklerin suç oranını tırmandırdığı şehir turistler açısından tehlike teşkil ediyor. Güney Amerika Cumhuriyeti'nin bu çok turist alan kenti istatistiklere göre dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alıyor.
RİO DE JANEİRO- BREZİLYA
Geçtiğimiz yıl olimpiyatlara da ev sahipliği yapan kent, hırsızlık vakalarının bir türlü önüne geçemiyor. Kentte özellikle küçük çocuklar, turistlere yönelik yankesicilik suçlarında kullanılıyor.
GUATEMALA CİTY- GUATEMALA
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın başkenti dünyada suç oranın en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor. Kentte en yüksek suç yüzdesi cinayet vakalarında.
ACAPULCO- MEKSİKA
Meksika'nın ünlü sahil kenti Acapulco, yüksek suç oranıyla baş edemeyen şehirlerden bir diğeri. Kentte her 100 bin kişiden 142si cinayete kurban gidiyor.
BAĞDAT- IRAK
Irak'ın başkenti Bağdat, yüzyıllar boyunca bilim ve sanatın başkentliğini yaptığı yılların çok uzağında. Bugün terör saldırılarıyla gündemde olan kent, dünyanın en güveliksiz şehirleri arasında.
KABİL- AFGANİSTAN
Afganistan'ın başketi olan Afganistan terörist saldırılar ve istikrarsızlık nedeniyle bir türlü huzura kavuşamayan kentler arasında.
KARAÇİ- PAKİSTAN
Terörist saldırılardan çok çeken kent dünyanın en tehlikeli kentleri arasında yer alıyor.
SAN PEDRO SULA- HONDURAS
Honduras'ın San Pedro Sula, dünyanın en tehlikeli kenti kabul ediliyor. Kentte her 100 bin kişiden 169'u cinayete kurban gidiyor. Birçok kuruluş, turistleri bu kentten uzak durmaları konusunda uyarıyor.
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