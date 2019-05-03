Turistler için en tehlikeli 10 kent

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın başkenti dünyada suç oranın en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor. Kentte en yüksek suç yüzdesi cinayet vakalarında.

Geçtiğimiz yıl olimpiyatlara da ev sahipliği yapan kent, hırsızlık vakalarının bir türlü önüne geçemiyor. Kentte özellikle küçük çocuklar, turistlere yönelik yankesicilik suçlarında kullanılıyor.

Açlık ve sosyal eşitsizliklerin suç oranını tırmandırdığı şehir turistler açısından tehlike teşkil ediyor. Güney Amerika Cumhuriyeti'nin bu çok turist alan kenti istatistiklere göre dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alıyor.

Uyuşturucu trafiği üzerinde yer alan şehir, aynı zamanda Meksika'nın en yüksek şiddet oranına sahip kentlerinden biri.

ACAPULCO- MEKSİKA

Meksika'nın ünlü sahil kenti Acapulco, yüksek suç oranıyla baş edemeyen şehirlerden bir diğeri. Kentte her 100 bin kişiden 142si cinayete kurban gidiyor.



BAĞDAT- IRAK

Irak'ın başkenti Bağdat, yüzyıllar boyunca bilim ve sanatın başkentliğini yaptığı yılların çok uzağında. Bugün terör saldırılarıyla gündemde olan kent, dünyanın en güveliksiz şehirleri arasında.



KABİL- AFGANİSTAN

Afganistan'ın başketi olan Afganistan terörist saldırılar ve istikrarsızlık nedeniyle bir türlü huzura kavuşamayan kentler arasında.



KARAÇİ- PAKİSTAN

Terörist saldırılardan çok çeken kent dünyanın en tehlikeli kentleri arasında yer alıyor.



SAN PEDRO SULA- HONDURAS

Honduras'ın San Pedro Sula, dünyanın en tehlikeli kenti kabul ediliyor. Kentte her 100 bin kişiden 169'u cinayete kurban gidiyor. Birçok kuruluş, turistleri bu kentten uzak durmaları konusunda uyarıyor.





