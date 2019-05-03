Turistlere Seyfe Gölü'ndeki martıların görsel şovuna davet

Doluluk oranının yüzde 80'lere kadar yükselmesi nedeniyle 10 bin 700 hektar alandaki gölde görenleri hayran bırakan görsel şölen oluştuğunu ifade eden Çetiner, uzun yıllardan sonra martıları bu kadar yoğun gördüklerini ifade etti.

Martıların göldeki sazlık ve turbalık alanlarda yavrulamaya hazırlandığını belirten Çetiner, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin ve göçmen kuşlarımızın sayısı son yağışlarla arttı. Daha önce turnaları ağırlamıştık, angıtlar vardı burada. Ördekler ve binlerce flamingo halen burada konaklamaya devam ediyor. Son günlerde martı sayısında büyük bir artış gözlemledik. Burada bulunmalarının nedeni, göl içindeki adacıkta yavrulama ve yumurtlama dönemini geçirecek olmaları. Gölümüzde daha yüzlerce martı dünyaya gelecek."

Gölün, Türkiye'nin çok önemli sulak alanlarından olduğunu vurgulayan Çetiner, "Göl tabanımız geçirgen olmayan çorak toprak. Yağışların etkisiyle biriken su, güzellik oluşturdu. Maalesef, gölü besleyen üç ana pınarımızdan su girişi yok. Özellikle Seyfe pınarından gelecek su girişi çok önemli. Çünkü oradan gelen su ile turbalıklar, sazlık alanlar, adacıklar oluşuyor. Bu da kuşların yuva yapmalarına, barınmalarına ve yavrulamalarına katkı sağlıyor." diye konuştu.