Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Turistlerin yeni gözdesi o oldu! Google haritalarda konumu bile var! Görmek için akın ediyorlar...

Milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul'da görülecek, gezilecek birçok tarihi ve turistik alan var. Fakat son zamanlarda şehre gelen turistlerin rotası değişti. Artık 'Boulder' (Kaya) ismini verdikleri sokak köpeğini ziyaret etmeden gezilerine devam etmiyorlar. Fotoğraf çektirmek için akın ediyorlar.

Turistlerin yeni gözdesi o oldu! Google haritalarda konumu bile var! Görmek için akın ediyorlar...

Her yıl gözde mekanlarında milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilebilecek birçok yeri var. Genellikle daha merkezi alanlar turistlerin uğrak yeridir. Örneğin, Ayasofya, Galata Kulesi, Eminönü gibi yerlere akın ediyorlar.

YENİ GÖZDELERİ O KÖPEK OLDU

Uzun yıllardır gezi rotası değişmese de son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin yeni gözdesi bambaşka bir yer oldu. Artık turistlerin 'Boulder' (Kaya) ismini verdikleri bir sokak köpeği var. Kaya isimli sokak köpeğinin bulunduğu yer, Google Haritalar'da 'Turistik Yer' olarak görülüyor.

s-04122805336dc64b021cfd279bbae0

Boulder'ın Google Haritalar'da tam 198 değerlendirmesi bulunuyor. Puanı da 4,9 olmuş. Kaya'nın puanını düşürenin Türk kullanıcılar olduğu söyleniyor. Turistler Kaya'yı ziyaret edip fotoğraf çektiriyor.

s-72e50a0e0ac13f4c588681149514bf

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük çocuk iki yıl yalnız yaşadı! Hayatta kalmak için bakın ne yapmışKüçük çocuk iki yıl yalnız yaşadı! Hayatta kalmak için bakın ne yapmış
Bilim insanları duyurdu: 230 yeni dev virüs! Bilim insanları duyurdu: 230 yeni dev virüs!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

İzlenme için engelli adamın o hallerini kullandı!

İzlenme için engelli adamın o hallerini kullandı!

5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...

5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...

Yer: Mersin... Yine köpek balığı görüntüsü!

Yer: Mersin... Yine köpek balığı görüntüsü!

Çanakkale'de çıkarıldı! Tam 110 yıllık...

Çanakkale'de çıkarıldı! Tam 110 yıllık...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.