Turistlerin yeni gözdesi o oldu! Google haritalarda konumu bile var! Görmek için akın ediyorlar...

Her yıl gözde mekanlarında milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilebilecek birçok yeri var. Genellikle daha merkezi alanlar turistlerin uğrak yeridir. Örneğin, Ayasofya, Galata Kulesi, Eminönü gibi yerlere akın ediyorlar.

YENİ GÖZDELERİ O KÖPEK OLDU

Uzun yıllardır gezi rotası değişmese de son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin yeni gözdesi bambaşka bir yer oldu. Artık turistlerin 'Boulder' (Kaya) ismini verdikleri bir sokak köpeği var. Kaya isimli sokak köpeğinin bulunduğu yer, Google Haritalar'da 'Turistik Yer' olarak görülüyor.

Boulder'ın Google Haritalar'da tam 198 değerlendirmesi bulunuyor. Puanı da 4,9 olmuş. Kaya'nın puanını düşürenin Türk kullanıcılar olduğu söyleniyor. Turistler Kaya'yı ziyaret edip fotoğraf çektiriyor.