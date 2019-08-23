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Turistlerin yeni gözdesi Tuzla Gölü olacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesinde bulunan Tuzla Gölü, yöre halkının ekonomisine katkı sağladığı gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor.

Turistlerin yeni gözdesi Tuzla Gölü olacak
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Kayseri şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve insanların olumsuz etkilerinden kurtulmayı başaran tek tuz gölü olan Tuzla Gölü, bölge halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Vatandaşlar buradan çıkardığı tuzu hem kendi evlerinde kullanırken hem de çevre il ve ilçelere satarak gelir elde ediyor. Gölün tarihinin milattan önce 2000'li yıllara dayandığını anlatan Palas Mahallesi Muhtarı Yunus Beyazıt, "Gölümüzün özelliklerinden bahsedecek olursak vatandaşlarımız tuz çıkartıyor, satıyor ve maddi olarak gelir sağlıyorlar. Göçmen kuşlar buraya gelir ve konaklarlar. Nesli tükenmek üzere olan kuşlar buraya gelir, burada yaşarlar veya burada ürerler. Kuşların uğrak yeridir. Gölümüzün büyüklüğü 106 bin metre karelik bir alanı kapsıyor. Gölümüzün etrafında 'ışıldak dağı' olarak geçen alanın bir özelliği vardır, bir rivayete göre ‘40 kızlar’ın eskiden burada olduğu söylenir. Bu dağda lale isminde bir ot Türkiye’de sadece bu dağın kuzey yamacında bulunuyor” şeklinde konuştu.

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TUZLA GÖLÜ KORUMA ALTINDA

Devlet tarafından bölgenin koruma altında olduğunu, turizme kazandırılması için de yöre halkı olarak beklentilerinin bulunduğunu dile getiren Beyazıt, "Tuzla Gölü 1993 yılında sit alanı olarak ilan edilerek koruma altına alındı. Devlet 'buraya turist çekmek için konut yapalım' dedi, daha sonra yapılmadı. Ama yapılsa bölgemiz için çok iyi olur. Buraya turist getirilmesi tabii ki çok iyi olur, mahallemize katkısı olur. Böyle bir şey olursa çok memnun kalırız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Tuzla Gölü’nü, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil etti. Tuzla Gölü ile birlikte Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları ile Muğla'da yer alan Metruk Tuzlası da tescil edilerek koruma altına alındı.

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ÇAMURU ŞİFA DAĞITIYOR

Tuzla Gölü'ndeki çamurun insan sağlığına birçok faydası olduğunu aktaran Muhtar Beyazıt, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Buranın çamurunun pek çok derde deva olduğu söylenir. Özellikle romatizmaya iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarla belirlendi. Kadın hastalıklarına da iyi geldiği söylenir. Bu çamuru kadınlar yüz maskesi olarak kullandığı zaman cilt bakımı konusunda oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. 1 hafta boyunca bu çamuru kullanırlarsa estetik anlamında oldukça faydalı olduğu söyleniyor."
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tuzla Gölü

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