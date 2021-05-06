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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

06.05.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmada" cadde, meydan ve sahillerdeki sakinlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da denetimler gerçekleştiriliyor.

Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist denize girdi, plajda güneşlendi.

Polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücülerin kısıtlamadan muaf tutulup tutulmadığını denetliyor.

- Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı. İlçede, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimsenin bulunmadığı ilçede polis ekipleri bağlantı noktaları ve önemli caddelerde aralıksız denetim yaptı.

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nin girişinde ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi. Menteşe ilçesinde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Bodrum Marmaris tam kapanma

Antalya Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Damla Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
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