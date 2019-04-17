Turizmcilerden bayram tatili önerisi

Bu yıl 3 Haziran pazartesi gününün ramazan ayının son gününe denk geldiğini ve bugünün de öğleden sonra tatil olduğunu belirten KODER Başkanı ve Korumar Otelleri Genel Müdürü Tacettin Özden, “3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günü Ramazan bayramı tatiline denk geliyor. Pazartesi günü yarım gün ve Cuma günü tam gün de tatil edilirse bayram tatili 9 gün oluyor. Bu süre de turizm için iyi bir fırsat. Bu nedenle 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran Cuma gününün bayram tatiline dahil edilmesini talep ediyoruz. Bayram tatili bu günlerle birleştirilirse turizm sezonuna daha hareketli girileceğine inanıyoruz. Daha önceki yıllarda bu şekilde uygulama yapılmış ve ülke ekonomisine ciddi katkıları olmuştu. Düzenleme erken yapılırsa herkes şimdiden planlamasını yapar” diye konuştu.
İHA
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