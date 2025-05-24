Türk ailenin satın aldığı evde ortaya çıktı! Karşılaştıkları manzara hüzne boğdu: 'Altınlar, koleksiyon paralar...'

Almanya’da yaşayan gurbetçi çift, Almanya’dan satın aldıkları evde karşılaştıkları manzara karşısında hüzne boğuldu. İki profesöre ait olan evde, “kişisel eşyalarınızı alın” denmesine rağmen anne ve babaya ait birçok anı bırakılmıştı.

Evi kaçırmak istemeyen çocuklu aile, evin varisleri olan çocuklarına "Siz özel eşyalarınızı alın gerisini biz hallederiz" teklifini sundu. Teklif kabul edildikten ve işlemler sona erdikten sonra Türk aile yeni evlerine taşındı.

ANNE VE BABALARINA AİT HİÇBİR EŞYAYI ALMAMIŞLAR

Yayınladığı videoda, "Arkamızı döndüğümüzde ev öylece bize kalmıştı." diyen kadın eve girdiklerinde bütün özel eşyaların bırakıldığını gördü. Vefat eden karı kocaya ait her şey olduğu gibi bırakılmıştı. Çocukları anne ve babasına ait hiçbir eşyayı almamıştı. Altınlar, koleksiyon paralar, fotoğraflar, mektuplar, arkeolog babanın kazı çalışmalarına ait parçalar, makaleleri, yüzlerce kitap ve daha fazlası evde bulunuyordu.

Sadece bunlar değil, evde anne ve babalarına ait kıyafetleri ve ayakkabıları bile almamışlardı. Sosyal medyada gündem olan bu video izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kullanıcılar yorumsuz bırakmadı.

O yorumlardan bazıları:

