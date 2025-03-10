Türk akademisyene önemli görev: Avrupa çapında araştırmalar yürütecek…

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Takunyacı, Avrupa çapında oyun kültürü üzerine araştırmalar yürüten “COST CA22145” aksiyonunun çalışma grubuna üye olarak seçildi.

KÜLTÜREL VE TARİHİ YAPILARINI İNCELEYEREK ARAŞTIRMA AĞI OLUŞTURACAK

Avrupa çapında oyun kültürü üzerine araştırmalar yürüten “COST CA22145” (Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable) projesi, oyunların kültürel ve tarihi yapılarını inceleyerek disiplinlerarası bir araştırma ağı oluşturmayı amaçlıyor.

OYUN TEORİSİ MODELLERİYLE BİRLEŞTİRİLECEK

Çalışma kapsamında, yapay zeka teknikleri kullanılarak oyunların matematiksel özellikleri analiz edilecek ve oyun teorisi modelleriyle birleştirilecek. Ayrıca, geçmişten günümüze oyun kültürüne dair bilgiler derlenerek kültürlerarası insan oyun anlayışı geliştirilecek.

ESKİ OYUNLARIN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KORUNMASINI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında düzenlenecek konferanslar, atölye çalışmaları ve bilimsel yayınlarla oyun araştırmalarının teorik ve pratik yönleri ele alınacak. Bunun yanı sıra, eski ve modern oyunların kültürel miras olarak korunmasını sağlamak amacıyla yenilikçi yöntemler ve oyun temelli eğitim programları geliştirilecek.

Bu prestijli çalışma grubuna katılan Doç. Dr. Mithat Takunyacı, oyunların bilimsel ve kültürel boyutlarını ele alan araştırmalara katkı sunacak.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır