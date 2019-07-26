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Türk bayrağına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında yaptığı çirkin yorumlarla gündeme gelen oyuncu Mehmet Akif Alakurt Türk bayrağına hakaret etti. O paylaşımın ardından Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Türk bayrağına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde.

Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı. (magazingastesi)

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