Türk bilim insanları açıkladı: Hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen balık üretilecek

Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, yerli- yabancı bilim insanlarınca başlatılan proje çalışması kapsamında, hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek. Bu amaçla bilim insanları tarafından ön çalışma başlatıldı. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'ndeki çalışmaya; Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Kaya Gökçek, Akdeniz Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Türker Bodur, Aksaray Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Burak Evren, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Hüseyin Sevgili ile yüksek mühendisler Adem Kurtoğlu, İsa Aydın, Salih Kocakaya ve Macar bilim insanları Doç. Dr. Tomas Szabo ile Tamas Müler katılıyor.

Levrek ıslahı çalışmasıyla yeni üretim yöntemi geliştirilecek projenin ön çalışmasında, enstitüye gelen bilim insanlarıyla konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu konuda Türk ve Macar bilim insanları arasında proje çalışmalarına ışık tutacak değerlendirmeler yapılırken, iş birliği olanakları konuşuldu. Çalışmada erkek ve dişi levreklerden elde edilen yumurta ile spermler, yeni yöntemle döllenerek, üretim gerçekleştirildi.