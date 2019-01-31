Türk bilim insanları açıkladı: Hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen balık üretilecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, Türk ile Macar bilim insanlarının katılımıyla hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni levrek türü geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Türk bilim insanları açıkladı: Hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen balık üretilecek

Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, yerli- yabancı bilim insanlarınca başlatılan proje çalışması kapsamında, hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek. Bu amaçla bilim insanları tarafından ön çalışma başlatıldı. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'ndeki çalışmaya; Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Kaya Gökçek, Akdeniz Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Türker Bodur, Aksaray Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Burak Evren, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Hüseyin Sevgili ile yüksek mühendisler Adem Kurtoğlu, İsa Aydın, Salih Kocakaya ve Macar bilim insanları Doç. Dr. Tomas Szabo ile Tamas Müler katılıyor.

Levrek ıslahı çalışmasıyla yeni üretim yöntemi geliştirilecek projenin ön çalışmasında, enstitüye gelen bilim insanlarıyla konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu konuda Türk ve Macar bilim insanları arasında proje çalışmalarına ışık tutacak değerlendirmeler yapılırken, iş birliği olanakları konuşuldu. Çalışmada erkek ve dişi levreklerden elde edilen yumurta ile spermler, yeni yöntemle döllenerek, üretim gerçekleştirildi.

İlk verilere göre, ön çalışma başarıyla yapıldı. Ön çalışmalarda elde edilen veriler ışığında; projede hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni levrek türü geliştirilecek. Türkiye'deki balık üreticilerine sunulacak yeni türle birlikte levrek üretimi ve ihracatının da artması hedefleniyor.

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'KONTROLLÜ ISLAH'

Enstitü Müdürü Rızvan Süyek, "Enstitümüze tahsisli dalyanda yaşayan levrek balıklarına yönelik ıslah çalışması, bir üretim modeli var. Bu üretim modelini Macaristan'dan gelen uzmanlar, üniversiteden gelen uzmanlar ve enstitü çalışanları ile birlikte yapmaktayız. Örneğin; dalyanda bulunan dişi levrek balıklarından aldığımız yumurtalarla Karataş Dalyanı'ndan gelen erkek levreklerden aldığımız spermleri bir kapta birleştiriyoruz. Döllenmesini sağlayarak, kontrollü şekilde ıslahı gerçekleştiriyoruz. Bu hem hastalıklı bireylerin azalması hem daha az yem alan, daha çabuk büyüyen bireylerin elde edilmesi için çok büyük bir proje olacak" dedi.

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levrek türk bilim insanları

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