Türk Çift Ay'a Uzanıyor!

Aynı hafta içerisinde, SNC, 2021’de Dream Chaser (Rüya Avcısı) Uzay Uçağı ile birlikte uzaya fırlatılması planlanan Shooting Star (Kayan Yıldız) adlı kargo modülünün test versiyonunu da NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim etti. Ay keşfine yönelik uçtan uca çözümler



NASA'nın Artemis görevine katkıda bulunacak CLPS kapsamında 2024’te gerçekleştirilecek mürettebatlı görevi desteklemek üzere tüm ekipman Ay’a önceden yerleştirilebilir. CLPS sayesinde SNC, pek çok farklı deneyi, ikmal malzemesini ve ekipmanı Ay’a ulaştıracak robotik uzay aracını uçurarak bu konuda uzmanlık elde edecek. SNC, hâlihazırda Yerinde Kaynak Kullanımına (ISRU) ilişkin benzersiz ve kritik sistemlerin geliştirilmesi süreçlerinde rol alıyor. CLPS tedarik becerileriyle birlikte, SNC, Ay keşfini geliştirmek üzere yine benzersiz ve uçtan uca çözümler sağlayabilecek. SNC CEO’su Fatih Özmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz."

Ay’daki insan varlığının sürdürülebilir olmasını destekleyecek planlı ay yükleri arasında bilim ve mühendislik yükleri ile araçlar, keşif gezginleri ve ikmal malzemeleri yer alıyor. SNC, Ay görevi hizmetlerini, Ay’da keşif yapmayı isteyen diğer ticari müşterilere de sunmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SNC Başkanı Eren Özmen, "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkân tanıyacak ve Ay’ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız." dedi. “Shooting Star” adlı yeni kargo komponenti NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı



Dream Chaser'in yaklaşık 5 metre uzunluğundaki eklentisi olan "Shooting Star" kargo modülü, yükler için fazladan depolama alanı sağlayıp Dünya’nın atmosferine yeniden girdikten sonra kargoların imhasını kolaylaştıracak. Shooting Star kargo modülü ilk kez NASA’nın Ticari Bütünleme İkmali Hizmetleri 2 (CRS-2) ihalesinde kullanılacak. Eren Özmen, "Shooting Star'ın ilave edilmesiyle, NASA'ya bir yetkinlik daha sunarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok daha kritik öneme sahip bilim, gıda ve kargo gönderiminde bulunuyor ve astronotların her gün yaptıkları önemli işe katkı sağlıyoruz." dedi.