Türk dizilerinden ekonomiye milyon dolarlık katkı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, özellikle son 10 yıllık dönemde önemli bir sıçrama yapan Türk dizi sektörü, bu konudaki ihracat oranlarında da Amerika'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bakanlığın verilerine göre, Türk dizileri halihazırda 140'tan fazla ülkede izleniyor.

Amerika'dan Rusya'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya ve Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat geliri ise yıllık 350 milyon doların üzerine çıktı.

TÜRK DİZİLERİNİ EN ÇOK ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA ALIYOR

Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (Mena) geliyor. Bu bölgeyi sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor.

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sektörden alınan bilgiler ışığında oluşturulan verilere göre, bugüne kadar en fazla ihraç edilen diziler arasında "Adını Feriha Koydum", "Gümüş", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Ezel" ile "Kara Sevda" yer alıyor.