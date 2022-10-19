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  4. Türk DJ'in gizemli ölümü! Cansız bedeni Londra'da bir ormanlık arazide bulundu

Türk DJ'in gizemli ölümü! Cansız bedeni Londra'da bir ormanlık arazide bulundu

19.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır radyoculuk yapan ve İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü DJ'lerinden biri olan Koray Alpergin'in gizemli ölümü herkesi şaşırttı. Essex'te bir ormanlık alanda cansız bedeninin yakılmış halde bulunduğu bildirilen Alpergin'in otopsi raporu, kafasından vurulduğunu ortaya çıkardı.

Türk DJ'in gizemli ölümü! Cansız bedeni Londra'da bir ormanlık arazide bulundu

43 yaşındaki Alpergin'e ailesi de arkadaşları da birkaç gündür ulaşamıyordu. Ayrıca olaydan iki gün önce Alpergin'in İstanbul'dan gelen kız arkadaşıyla birlikte kaçırıldığı iddia edilmişti. Yetkililer, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadına ulaşıldığını ve onun herhangi bir zarar görmediğini aktardı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Loughton'daki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Alpergin'in cinayetine ilişkin araştırmalar sürerken, olayla ilgili olarak birkaç kişiden şüphelenildiği ve cinayete ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Uzman Suç Dedektifi Başmüfettiş Kate Kieran, "Soruşturmamız hala çok erken bir aşamada ancak Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisini tanıdığını ve bunun rastgele bir saldırı olmadığını düşünüyoruz. Buradaki olay zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve varsa görgü tanıklarının da desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Londra türk
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