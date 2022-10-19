Türk DJ'in gizemli ölümü! Cansız bedeni Londra'da bir ormanlık arazide bulundu

43 yaşındaki Alpergin'e ailesi de arkadaşları da birkaç gündür ulaşamıyordu. Ayrıca olaydan iki gün önce Alpergin'in İstanbul'dan gelen kız arkadaşıyla birlikte kaçırıldığı iddia edilmişti. Yetkililer, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadına ulaşıldığını ve onun herhangi bir zarar görmediğini aktardı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Loughton'daki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Alpergin'in cinayetine ilişkin araştırmalar sürerken, olayla ilgili olarak birkaç kişiden şüphelenildiği ve cinayete ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TANIDIĞI BİRİLERİ OLABİLİR

Uzman Suç Dedektifi Başmüfettiş Kate Kieran, "Soruşturmamız hala çok erken bir aşamada ancak Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisini tanıdığını ve bunun rastgele bir saldırı olmadığını düşünüyoruz. Buradaki olay zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve varsa görgü tanıklarının da desteğini bekliyoruz." diye konuştu.



