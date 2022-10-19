Bu nasıl seks oyunu? Saldırı, tecavüz, öldürmeye teşebbüs... Kurt taklidi yapan yamyam kadın dehşet saçtı

Allison Thompson Weaver, eski bir arkadaşı ve komşusu olan kurbanı onun evinde ziyarete gitmişti. İkili bir şeyler yiyip sohbet ederek güzel vakit geçirdiler. Ancak bir süre sonra kurban Weaver'in tavırlarında bir gariplik hissetti. Weaver arkadaşıyla cinsel bir birliktelik yaşamak istedi ve onu dudaklarından öptü ancak kadın bunu reddetti.

DÖRT AYAK ÜZERİNDEYDİ

Weaver oturma odasındaki kanepede kalırken, arkadaşı da uyumak için odasına çekildi. Ancak bir süre sonra gözünü açtığında, Weaver'in çırılçıplak halde, bir hayvan gibi dört ayak üzerinde, saldırgan bakışlarla üzerine atlamaya hazır halde gördü. Neler olduğunu anlayamadan üzerine atladı ve talihsiz kadını bilincini kaybedene kadar boğmaya başladı.

''ÖLMEN GEREKİYOR''

Sonrasında olanlar daha da garipti. Kadın kendine geldiğinde, Weaver ona bir seks oyunu oynadıklarını, kendisinin bir kurt, kadının ise vampir olduğunu söylediğini anlattı. O saniyeden sonra işler değişti çünkü Weaver kadının tüm vücudunu ısırıp etinden parçalar kopardı ve ona tecavüz etti. Talihsiz kadın, Weaver'in saldırı esnasında kulağına eğilip ''Ölmen gerekiyor'' dediğini anlattı.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Neyse ki uğultular komşuları tarafından fark edildi ve polisler olay yerine ulaştı. Geldiklerinde yatak odasında bir yerde uzanan diğeri dizlerinin üzerine çökmüş kanlar içinde iki kadın buldular. Kurbanın vücudunda korkunç izler ve koparılmış parçalar vardı.

ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemedeki eylemleri hakkında konuşan Weaver, "Mağdurdan ve ailesinden ve ayrıca ailemden de özür dilemek istiyorum. Olanlarla ilgili gerçekten çok ama çok kötü hissediyorum. Keşke zamanı ger alabilseydim." diye konuştu. Weaver 10-15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca cinsel suçlu olarak kaydedildi.



