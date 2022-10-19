Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı! ''Bana tedavisi olmayan bir hastalık bıraktı''

Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı! ''Bana tedavisi olmayan bir hastalık bıraktı''

19.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. İki çocuk annesi evli bir anne maruz kaldığı ilginç bir saldırının ardından cinsel yolla bulaşan tedavi edilemez bir hastalığa yakalandı. Bunun sebebi bir temizlikçinin, talihsiz kadının su şişesinde penisini yıkamasıydı.

Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı! ''Bana tedavisi olmayan bir hastalık bıraktı''

İsimsiz kalmayı seçen 54 yaşındaki talihsiz kadın, bir doktorun ofisinde çalışıyordu. Maruz kaldığı korkunç saldırı da burada gerçekleşti. Kurban, olup bitenleri ofisin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde anladı.

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı! Defalarca mahkemelik oldular ama...Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı! Defalarca mahkemelik oldular ama...

KAMERA YERLEŞTİRDİ

Bir süredir ofiste içtiği sularda bir gariplik sezen kadın, koku ve tat nedeniyle bir gariplik olabileceğinden şüphelendi. Ofiste su içmeyi bıraktı ve küçük bir kamera yerleştirip neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinselliğe karşı pozitif tutumunu kanıtlamak için yetişkin filmi çekip paylaştıLafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinselliğe karşı pozitif tutumunu kanıtlamak için yetişkin filmi çekip paylaştı

PENİSİNİ YIKADI

Yanılmamıştı çünkü görüntüler, ofisin temizliğinden sorumlu 50 yaşındaki Lucio Diaz'ın kurbanın su şişesini alıp penisini defalarca içine sokup çıkardığını, bir bakıma şişenin içinde penisini yıkadığını gösterdi. Diaz şimdi, ahlaksız saldırı ve ölümcül bir silahla ağır fiili saldırı ile suçlanıyor. Her iki suçlama da aynı kurbanla ilgili.

TEDAVİSİ YOK

0_PAY-Lucio-Diaz2

Olayın ortaya çıkmasının ardından birçok test yaptıran talihsiz kadın, ne yazık ki cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilemez bir hastalık taşıdığını öğrendi. Diaz da bu hastalığı taşıdığı için geçiren kişinin o olduğuna inanılıyor. Ayrıca yetkililer, daha fazla insanın enfekte olduğuna inanıyor ve Diaz'ın daha fazla suçlamayla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptıKöpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

0_PAY-Lucio-Diaz5

Mahkeme kayıtları Diaz'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözetiminde olduğunu gösterdi. Meksika vatandaşının göçmenlik ve çalışma durumu belirsiz. Mağdur, Diaz'ın yönetime haber verildikten sonra bile binada çalışmaya devam ettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpek testislerini parçaladıOrtalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpek testislerini parçaladı
Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...
Gece kulübünden kaçırıp 20 gün kilitli köpek kafesinde tuttular!Gece kulübünden kaçırıp 20 gün kilitli köpek kafesinde tuttular!
Anahtar Kelimeler:
penis saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

İlginizi Çekebilir

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her anı mide bulandırdı! Saldırgan köpek testislerini parçaladı

Her anı mide bulandırdı! Saldırgan köpek testislerini parçaladı

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.