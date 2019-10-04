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Türk dünyası 4. belgesel film festivali başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Türk dünyası 4. belgesel film festivali, Türk sinemasının 105. yılı anısına film afişleri sergisi, panel ve film gösterimleri ile başladı.

Türk dünyası 4. belgesel film festivali başladı

Sergi açılışında konuşan SE-SAM Başkanı Yılmaz Atadeniz, Türk sinemasının 105 yılda büyük mesafe aldığını son yıllarda sinemanın yerini dizilerin aldığını buna rağmen sinemanın bir sanat dalı olarak gücünü ve etkinliğini her daim sürdüreceğini söyledi.

Türk Dünyası Gazetecileri Başkanı Menderes Demir de, Türk dünyasından 11 üniversitenin proje ortağı olduğunu festival ekibi olarak amaçlarının belgesel marifeti ile öncelikle Türk dünyasının akabinde dünyanın kültürüne ve sanatına katkı koymak olduğunu ifade etti.

Sergi açılışına, Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Başkanı Türkmenistan eski Kültür Bakanı Hojakulu Narliyev, Kırgızistan eski Kültür Bakanı Milletvekili Sadıg Şer Niyaz, Tataristan Müslüman Filmleri Başkanı Milyauşa Aytuganova, Kazakistan Sinema Genel Müdürü Kanat Torabay, Özbekistanlı Yapımcı Yönetmen Abdullayev Ulugbek, Özbekistanlı yapımcı Yönetmen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Başkanı Bakhıt Kayırbekov, Macaristanlı Yönetmen İvan Forgaş, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sergi açılışından sonra festival açılış filmi olarak Asırlık Göç Filmi izlendi.

Festival etkinlikleri kapsamında, Türk sinemasının 105 yılının dünü bugünü konulu panel yapıldı. Panelden sonra finale kalan filmlerin gösterimlerine devam edildi. Gösterimler iki gün boyunca iki salonda yapılacak. Dereceye giren filmler 9 ülkede gösterime çıkacak.


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4. belgesel film festivali Yılmaz Atadeniz Menderes Demir

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