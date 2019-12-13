Türk Eczacıları Birliğinden "aşı reddine karşı önlem" çağrısı!

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşı, sağlık alanındaki en önemli buluşlardan birisi olarak nitelendirildi. İlaçların bireyi tedavi ederken, aşıların popülasyonu koruduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Bilimsel aklı karşısına alan aşı karşıtı kampanyalar, üretilen komplo teorileri; başta çocuklar olmak üzere, tüm toplumun sağlığını tehdit edecek boyuta gelmiş durumda. Yapılan araştırmalar, tüm temel aşıları olmuş çocukların oranının son 10 yılda yüzde 77'den yüzde 67'ye düştüğünü göstermektedir."

Açıklamada, kızamığın aşı ile önlenebilen bir hastalık olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kızamığa dair elde edilen başarı, büyük bir halk sağlığı başarısı iken 2016'da sadece 9 olan kızamık vakası, 2017'de 84'e, 2018'de ise 716'ya ulaşmıştır. Son üç yılda gerçekleşen bu artışın, aşı karşıtlığının yaygınlaşması ile paralel olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda yer alan verilere göre; ailelerin refah düzeyi arttıkça çocuklarının aşılanma oranı artıyor. Refah düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını aşılatma oranı yüzde 64 iken, refah düzeyi en yüksek olan ailelerde bu oran yüzde 82'ye kadar çıkıyor."