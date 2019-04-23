Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!

Topçu, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, "Ortak medeniyet coğrafyasında hür ve müstakil devletler birbirleriyle ticaret, turizm ve siyaset yaparak mutlaka bir gün gelecek bir olacağız. Bu birliktelikten sadece Aşkabat, Taşkent, Bakü, Bişkek ve Ankara kazanmayacak. Bu birliktelikten Pekin, Londra ve Washington da kazanacak. Dili, canı, dini bir olan milletlerin birlikte ticaret ve siyaset yapması bu dünyaya barışı, güvenliği ve refahı getirecektir." diye konuştu.

Yerli Düşünce Derneği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) katkılarıyla düzenlenen etkinliğin Manas Sinema Salonu'ndaki açılışına, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Nurcigit Kadırbekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Sinematografi Bölümü Başkanı Muhtalı Bektenaliyev, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kadırbekov da Türk film kahramanlarını Türklerden daha iyi tanıdıklarını belirterek, "Türk filmlerindeki 'Kemal, Sultan Suleyman ve Kemran'dan' Kırgız kızlarımızı kıskanıyoruz. Kırgız erkek oyuncularını da Türkiye'de tanıtmalıyız. Türk kızların yüreğini kazanacak erkek oyuncularımız bizde de çoktur." ifadesiyle salonun gülmesine neden oldu.

Kadırbekov, "Dilimiz, dinimiz, kökümüz ve tarihimiz bir. İki ülke kardeş ülkedir. Bunu biz kendimiz seçmedik. Yaradanımız tarafından seçilmiş bir kardeşliktir. Buna sonsuz şükürler olsun. Türkiye diye bir kardeş devletimiz olduğu için bir gurur duyuyoruz. Türkler üzülse biz de üzülüyoruz. Türkler sevinse biz de seviniyoruz." diye konuştu.

Fırat da Kırgızistan'ın Oş şehrinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak seçilmesi dolayısıyla Kırgızistanlı vatandaşları kutlayarak, "Türk dünyası başkenti ilan edilen Oş kentinde düzenlenen etkinlikler için birkaç gün Oş'taydık. Oş şehri çok güzel bir açılış yaptı. Hakikaten Türk dünyası için gurur duyulacak bir seremoni idi. Böylece kentte kültür yılı başladı. Bugün de Türk fimleri haftasını düzenliyoruz. Birbirinden değerli konuklarımız var aramızda. Ana yurdumuzdan ata yurdumuza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.