Türk futbol severlere Neymar Jr ile Brezilya’da tanışma şansı!

29 Şubat tarihinde Türkiye elemelerinin başlayacağı Red Bull Neymar Jr's Five etkinliği öncesinde Türkiye’ye özel bir video ile seslenen Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın Dünya Finali’ne davet ediyor. Tüm dünyadan Instagram’da futbol yeteneklerini paylaşanlar arasından seçilecek yedi ekip üyesi dünya finalinde oynama şansı yakalayacak. Buna ek olarak Türkiye’den en yetenekli katılımcı da Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr’s Five sokak futbolu turnuvası geri dönüyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak turnuvaya adını veren Neymar Jr, organizasyon öncesinde Türkiye’ye özel bir çağrı yaptı. Türkiye’deki hayranlarına Türkçe olarak ‘Merhaba Türkiye’ diye seslenen Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranını Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’ne davet etti.

Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gösterdiği Red Bull Neymar Jr’s Five etkinliğinin, 5. yılında, yıldız futbolcu Neymar Jr ile tanışma fırsatını yakalayabilmek için herkes başvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya’da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram’a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.

Dünya’nın dört bir yanından futbol severlerin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde oynama ya da izleyici olarak bu unutulmaz deneyimi yaşamak için Instagram’da maksimum 60 saniyelik futbol becerilerinizi gösteren videonuzu ‘OutPlayThemAll’ etiketini kullanarak, Türk bayrağı emojisi ekleyerek ve ‘@redbullneymarsfive’ ve ‘@redbulltr’ hesaplarını etiketleyerek paylaşmak yeterli olacak. Gönderilen videolar arasında jürinin en beğendiği yetenekler, Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali heyecanını Neymar Jr Enstitüsü’nde yaşayacak.