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Türk futbol tarihinde Avrupa'da bir ilk yaşanacak! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 23:33
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3-3'ün rövanşında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın da bu başarısıyla Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak. İşte detaylar...

Türk futbol tarihinde Avrupa'da bir ilk yaşanacak! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanına Lugano'yu 5-1 gibi ezici bir skorla turnuva dışına iten temsilcimiz Beşiktaş'ta katılırken, Türkiye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek.

FENERBAHÇE, LILLE'E ELENDİ

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında devam etme hakkı kazandı.

GALATASARAY'A YOUNG BOYS ENGELİ

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibine İstanbul'da ise 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ, LUGANO'YU EZDİ GEÇTİ

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rövanş maçında ise sahadan 5-1 galip ayrıldı.

İstanbul'da rakibini mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2'nci torbada yer alacak. Galatasaray ise 3'üncü torbadan kura çekimine girecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

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Öte yandan Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam demesinin ardından Türk futbol tarihinde bir ilk de yaşanmış oldu.

İlk defa Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

2004-05: Beşiktaş - Fenerbahçe
2006-07: Beşiktaş - Fenerbahçe
2009-10: Fenerbahçe - Galatasaray
2014-15: Beşiktaş - Trabzonspor
2015-16: Beşiktaş - Fenerbahçe
2016-17: Fenerbahçe - Konyaspor - Osmanlıspor
2017-18: Başakşehir - Konyaspor
2018-19: Akhisarspor - Beşiktaş - Fenerbahçe
2019-20: Başakşehir - Beşiktaş - Trabzonspor
2021-22: Fenerbahçe - Galatasaray
2022-23: Fenerbahçe - Trabzonspor
2024-25: Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

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