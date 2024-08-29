Türk futbol tarihinde Avrupa'da bir ilk yaşanacak! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanına Lugano'yu 5-1 gibi ezici bir skorla turnuva dışına iten temsilcimiz Beşiktaş'ta katılırken, Türkiye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek.

FENERBAHÇE, LILLE'E ELENDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında devam etme hakkı kazandı.

GALATASARAY'A YOUNG BOYS ENGELİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibine İstanbul'da ise 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ, LUGANO'YU EZDİ GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rövanş maçında ise sahadan 5-1 galip ayrıldı.

İstanbul'da rakibini mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2'nci torbada yer alacak. Galatasaray ise 3'üncü torbadan kura çekimine girecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam demesinin ardından Türk futbol tarihinde bir ilk de yaşanmış oldu.

İlk defa Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

2004-05: Beşiktaş - Fenerbahçe

2006-07: Beşiktaş - Fenerbahçe

2009-10: Fenerbahçe - Galatasaray

2014-15: Beşiktaş - Trabzonspor

2015-16: Beşiktaş - Fenerbahçe

2016-17: Fenerbahçe - Konyaspor - Osmanlıspor

2017-18: Başakşehir - Konyaspor

2018-19: Akhisarspor - Beşiktaş - Fenerbahçe

2019-20: Başakşehir - Beşiktaş - Trabzonspor

2021-22: Fenerbahçe - Galatasaray

2022-23: Fenerbahçe - Trabzonspor

2024-25: Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray