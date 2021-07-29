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Türk futbolu orman yangınları için tek yürek! Kulüpler ve futbolculardan anlamlı kampanyalar...

29.07.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz bölgesini etkisi altına alan ve büyük can ve mal kayıplarına yol açan orman yangınları için Türk futbolundan anlamlı kampanya... TFF'nin ardından Göztepe fidan bağışı için kampanya başlatırken, Fenerbahçeli futbolcular da büyük felakete duyarsız kalmadı.

Türk futbolu orman yangınları için tek yürek! Kulüpler ve futbolculardan anlamlı kampanyalar...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunda atacağı her gol için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacağını bildirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından TFF'nin bugün açıkladığı TFF Ormanı Projesi ile ilgili tweeti paylaşılarak, "Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden." denildi.

Paylaşımda Gaziantep Futbol Kulübüne de çağrıda bulunularak, "Sen de var mısın Gaziantep FK." ifadelerine yer verildi.

Göztepe'nin ardından Gaziantep FK, Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Trabzonspor da bağış kampanyasına destek verdi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN FİDAN KAMPANYASI

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyada bin adet fidan bağışlayacağını duyurdu.

Mert Hakan mesajında, "Birçok ilimizden gelen orman yangını haberleri sebebiyle çok üzgün ve kaygılıyım, kahraman itfaiye ve kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Söndürüleni yerine koyabilmek için elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum. Sen de var mısın İrfan Can?" ifadelerine yer verdi ve İrfan Can Kahveci'ye çağrıda bulundu.

İrfan Can Kahveci ile devam eden kampanyaya Caner Erkin ve Mesut Özil de dahil oldu. Devamında diğer futbolcular da bu akıma katıldı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Altay Bayındır da biner adet fidan bağışladıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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