Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması! TFF'nin açıkladığı listede 18 futbolcusu bahis oynayan takım bile var

Türkiye, gündeme bomba gibi düşen bahis oynayan futbolcular listesini konuşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
TFF 2'nci Lig ve TFF3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi. Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.
Disipline sevk edilen futbolcuların 27’si Süper Lig’de mücadele ederken, listede en fazla futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takım 3. Lig ekibi Diyarbekir Spor A.Ş. oldu. Diyarbekir Spor’un toplam 18 futbolcusu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
Ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un 7, İstanbulspor’un 6, 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’un 8, Aliağa Futbol’un 8, Beykoz Anadolu Spor’un 11, Kastamonuspor’un 10, 3. Lig ekibi 12 Bingölspor’un 15, Ağrı 1970 Spor’un 17 futbolcusu PFDK’ya sevk edildi.
En fazla futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takımlar:
Diyarbekir Spor 18 futbolcu
Ağrıspor 17 futbolcu
Erbaasspor 17 futbolcu
Yalova FK 16 futbolcu
Bingölspor 15 futbolcu
Mazıdağı Fosfat Spor 15 futbolcu
Yozgat Belediyesi Bozokspor 14 futbolcu
Artvin Hopaspor 13 futbolcu
Beykozspor 13 futbolcu
Kırşehir FK 13 futbolcu
Etimesgutspor 13 futbolcu
Silivrispor 13 futbolcu
