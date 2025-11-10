Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu. Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızlarının da bu listede olması dikkatlerden kaçmadı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre oyuncuların alabileceği cezalar da netleşti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

ALACAĞI CEZALAR NELER?

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi.

"Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."

BAHİS OYNAYAN 47 FUTBOLCU SEVK EDİLMEDİ

Sadece 1 kez bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına, ilgili kurumlardan gelecek evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.