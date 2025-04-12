Türk futbolunun utanç tablosu! Şu ana kadar tam 8 kulüp...

FiFA, nisan ayı içinde Konyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Karagümrük, Ümraniyespor, Bursaspor ve Altay’a 3’er dönem, Kayserispor’a da borç ödeninceye kadar transfer yasağı cezası verdi.

TOPLAMDA 22 KULÜP CEZA ALDI

Aralarında kapatılan ya da amatöre düşenler de dahil toplam 22 Türk kulübünün transfer yasağı cezaları devam ediyor.FiFA, nisan ayı içinde Konyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Karagümrük, Ümraniyespor, Bursaspor ve Altay’a 3’er dönem, Kayserispor’a da borç ödeninceye kadar transfer yasağı cezası verdi. Aralarında kapatılan ya da amatöre düşenler de dahil toplam 22 Türk kulübünün transfer yasağı cezaları devam ediyor.

KONYASPOR'DA EKLENDİ

Fifa, Konyaspor’un geçen sezon Galatasaray’dan kiralık oynattığı Alexandru Cicaldau ve 2022-23 sezonunda yeşil beyazlı formayı giyen Mame Diouf’a olan borçlarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, konuyla ilgili olarak DHA’ya yaptığı açıklamada, “200 bin Euro ödenince yasak ortadan kalkacak” dedi.