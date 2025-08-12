Mynet Trend

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen ve türküleriyle milyonları kendine hayran bırakan Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş zor günlerden geçiyor. İzmir'de kirada kaldığı evin kentsel dönüşüme girmesiyle kalacak yer bulamayan Ertaş 'Gerçekten bir eve ihtiyacım var' diyerek yardım istedi. Neşet Ertaş'la beraber yıllarca turnelere çıkan Ali Ertaş akrabalarından kimsenin kendine yardım eli uzatmadığını söyledi.

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'
Ufuk Dağ

Türk halk müziğinin efsane ismi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de kiracı olarak oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olması nedeniyle evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Yalnız yaşayan ve zor günler geçiren 3 çocuk babası Ertaş, "Başımı sokacak bir çatı arıyorum" diyerek yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! Başımı sokacak bir çatı arıyorum 1

YILLARCA NEŞET ERTAŞ'LA TURNELERE ÇIKTI

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de barınma sorunu yaşıyor. Babaları Muharrem Ertaş'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen ve yıllarca Neşet Ertaş'la birlikte turnelere çıkan Ali Ertaş, 2017 yılında eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı.

BAŞINI SOKACAK EV BULAMADI

İzmir'de oturduğu evin kentsel dönüşüme girmesiyle evi boşaltmak zorunda kalan Ertaş, geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Ağabeyi Neşet Ertaş'ın İzmir'deki evine yerleşmek isteyen Ertaş, Neşet Ertaş'ın çocuklarından izin almasına rağmen evin kiraya verilmiş olması nedeniyle orada da kalamıyor. 3 çocuk babası Ali Ertaş, başını sokacak bir ev aradığı belirterek yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! Başımı sokacak bir çatı arıyorum 2

"AKRABALARIM EL UZATMIYOR"

Kısıtlı maddi imkanlarla geçimini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Ali Ertaş, "Yıkıldığı zaman mutlaka dışarıda kalacağım; ya bir yerde çadır kuracağım ya da bir köşede kalacağım. Ablam, akrabalarım, çok dostum var ama bir tanesi bile ‘ne haldesin?' diye el uzatmıyor" dedi.

"NEŞET AĞABEYİM EVİ BANA VERECEKTİ"

Ertaş, şu anda hem maddi hem manevi anlamda darda olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Durumum tam olarak iyi değil. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım, öyle gerekliydi. O zamandan beri yalnız yaşıyorum ve düzgün bir düzen kuramadım. 3 çocuğum ve bir torunum var, onlar anneleriyle yaşıyor. Gelseler de onları besleyip geçindirecek durumda değilim. Neşet ağabeyimle bir evde oturuyordum, o evi zamanla bana verecekti ama vefat edince o evden ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir ev tuttum. Şu anda oturduğum ev yıkılmak üzere ve bir yer bulamadım.

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! Başımı sokacak bir çatı arıyorum 3

"GERÇEKTEN BİR EVE İHTİYACIM VAR"

Ağabeyimin çocukları yeğenim geçici olarak eski evinde kalama izin verdi ama orada da kiracılar olduğu için eve yerleşemiyorum. Şu an gerçekten bir eve ihtiyacım var. Benim yaşamım öyle bir yaşam ki, yaşadıklarımı kimse kolay kolay yaşayamaz.

"ÖMRÜ BOYUNCA ONUN YANINDAYDIM"

Neşet Ertaş benim babadan öz kardeşim, anadan ayrı olsak da öz kardeşiz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kırşehir'de yıllarca beraber çalıştık. Ömrü boyunca onun yanındaydım. Hatta bir beste üzerinde çalışıyordu, çok güzel bir eserdi. Ama ömrü yetmedi, tamamlayamadı. Eğer yaşasaydı o beste de diğerleri gibi çok tutulacaktı. Ama öylece kaldı, kimse sahip çıkmadı."

İzmir Neşet Ertaş kardeş
