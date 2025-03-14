Türk halk oyunları proje konusu oldu... Tarihi ve toplum üzerindeki etkileri araştırılacak: Gelecek nesillere kaynak olacak

Türk halk danslarının Cumhuriyet’in ilk 50 yılındaki gelişimini tespit etmek ve bunları analiz etmek amacıyla başlatılan "Kültürel Miras Olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk 50 Yılındaki Türk Halk Danslarının Tespiti, Transkripsiyonu ve Analizi (1923-1973)" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın Cumhuriyetin 100. Yılı özel çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Bu proje, Türk halk danslarının kültürel miras olarak korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

İLK SAHA ÇALIŞMASI TEKİRDAĞ'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Projenin ilk saha çalışması, 1-3 Mart 2025 tarihlerinde Tekirdağ ilinde gerçekleştirildi. Saha ekibinde, Dilek Cantekin Elyağutu’nun yanı sıra üç farklı üniversiteden araştırmacı yer aldı. Tekirdağ ilinde uygulanan "Karşılama" türü dansların yaşatılması için uzun yıllardır bu kültürel mirasın sonraki kuşaklara yayılmasını sağlayan yöre uzmanı Halil Yoruç’un rehberliğinde, saha çalışması çerçevesinde Türk halk danslarının tarihi, kökeni ve toplum üzerindeki etkileri araştırıldı.

TÜRK HALK DANSLARININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Bu minvalde, yerel dansçılar, dans eğitmenleri, müzisyenler ve yerel topluluk üyeleri ile görüşmeler, gözlemler ve doküman analizi yapıldı. Projeden elde edilen bulguların, akademik programların ve eğitim müfredatlarının geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türk halk danslarının öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülüyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır