Türk Hava Yolları’ndan duygulandıran öğretmenler günü sürprizi

Türk Hava Yolları, aktif pilotluk kariyeri sonrasında kurum bünyesinde uzun yıllar öğretmen pilot olarak görev yapan Selahattin Onan için öğretmenler gününde anlamlı bir sürpriz yaptı. 24 Kasım öğretmenler Günü’nde THY, kaptanların öğretmeni olarak anılan Selahattin Onan’ın öğretmenler gününü, yolcu olarak yer aldığı uçuşta kutlandı. Duygusal anların yaşandığı o görüntüler Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarından "Hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız" sözüyle paylaşıldı.

PİLOT OĞLU KOKPİTTEN BABASINA SESLENDİ

Uçakta bulunan Selahattin Onan kaptana bir sürpriz de kendisi gibi Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev yapan oğlu Mithat Okan Onan’dan geldi. Selahattin kaptanın yolcu olarak yer aldığı tarifeli seferin pilotu olarak uçuşta yer alan Mithat Okan Onan, kokpitten kabine bağlanarak babasının öğretmenler gününü kutladı. Bu sırada duygusal anlar yaşayan Selahattin Onan, gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra ellerindeki çiçeklerle Türk Hava Yolları’na uzun yıllardır emek veren Selahattin kaptanın yanına gelen pilotlar da THY adına öğretmenler gününü kutladı. Bu sırada uçakta bulunan yolcular da alkışlayarak sürprize eşlik etti. Bazı yolcuların ise duygusal anlar yaşadığı görüldü.

(İHA)

