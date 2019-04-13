Türk-Irak ortak yapımı film geliyor

Mültecilerin ülkelerini terk etmelerinin sebebini, yaşadıkları zorlukları konu alan film Samsun’un çeşitli bölgelerinde çekilecek.
Film açıklamalarda bulunan Fuat Yılmaz, Samsun’un ulusal çapta tanınması için ve Türk milletinin vicdanını, misafirperverliğini, iyi niyet ve hoş görüsünü bir kez daha tüm dünyaya göstermek için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Iraklı yönetmen arkadaşım Odei Manea ile birlikte umarım çok başarılı bir proje ortaya çıkarırız. Haziran ve eylül aylarında da iki yeni film çekeceğim. Bu filmlerimin de bir bölümünü memleketim Samsun’da çekmek istiyorum. Umarım Samsun’a sinema turizmini getirmek için bir adım daha atmış oluruz” dedi.
Iraklı yönetmen Odai Manea ise Fuat Yılmaz gibi önemli bir yönetmen ile birlikte bir projeye başlamak için çok heyecanlı olduğunu, başarılı ve bol ödüllü bir iş çıkartmayı düşündüğünü söyledi.
İHA
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