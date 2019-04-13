Mynet Trend

Türk-Irak ortak yapımı film geliyor

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 13.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Yapımcı ve Yönetmen Fuat Yılmaz ve Iraklı yönetmen Odei Manea'nın ulusal film festivallerinde boy göstereceği “Vefalı Kadın” isimli sinema filminin çekimleri 15 Nisan'da Samsun’da başlayacak.

Türk-Irak ortak yapımı film geliyor

Mültecilerin ülkelerini terk etmelerinin sebebini, yaşadıkları zorlukları konu alan film Samsun’un çeşitli bölgelerinde çekilecek.

Film açıklamalarda bulunan Fuat Yılmaz, Samsun’un ulusal çapta tanınması için ve Türk milletinin vicdanını, misafirperverliğini, iyi niyet ve hoş görüsünü bir kez daha tüm dünyaya göstermek için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Iraklı yönetmen arkadaşım Odei Manea ile birlikte umarım çok başarılı bir proje ortaya çıkarırız. Haziran ve eylül aylarında da iki yeni film çekeceğim. Bu filmlerimin de bir bölümünü memleketim Samsun’da çekmek istiyorum. Umarım Samsun’a sinema turizmini getirmek için bir adım daha atmış oluruz” dedi.

Iraklı yönetmen Odai Manea ise Fuat Yılmaz gibi önemli bir yönetmen ile birlikte bir projeye başlamak için çok heyecanlı olduğunu, başarılı ve bol ödüllü bir iş çıkartmayı düşündüğünü söyledi.

İHA

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!
Şener Şen'e Aydın Doğan Ödülü!Şener Şen'e Aydın Doğan Ödülü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuat yılmaz odei manea film festival sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Bakan duyurdu! e-Devlet'te yeni özellik

Bakan duyurdu! e-Devlet'te yeni özellik

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı!

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisalı yönetmenin yerli filmi!

Manisalı yönetmenin yerli filmi!

Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!

Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!

Şener Şen'e Aydın Doğan Ödülü!

Şener Şen'e Aydın Doğan Ödülü!

Çocuk Hakları Film Festivali başladı

Çocuk Hakları Film Festivali başladı

Pera Film'de 'Çin Sineması' zamanı!

Pera Film'de 'Çin Sineması' zamanı!

Hercai 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Reyyan ve Miran aşkı alevleniyor!

Reyyan ve Miran aşkı alevleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.