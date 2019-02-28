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Türk İşi Dondurma seyirciyle buluşuyor

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SİNEMA TV  | 28.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan biri dondurmacı diğeri deveci iki Türk'ün yaşadığı mücadeleyi anlatan filmin afişi yayınlandı.

Türk İşi Dondurma seyirciyle buluşuyor

Şebnem Bozoklu, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı "Türk İşi Dondurma" filmi 15 Mart'ta vizyona girecek. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan, tek istekleri memleketlerine dönmek olan biri dondurmacı diğeri deveci iki Türk'ün yaşadığı mücadeleyi anlatan filmin afişi yayınlandı. Filmin afişi, tasarımcı Emre Erdem ile 70x100 ekibi tarafından tasarlandı.

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Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu üstlendi. Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon da yer alıyor.

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Bu arada, filmin daha önce "Turkish-i Dondurma" şeklinde duyurulan ismi, yeni afişte "Türk İşi Dondurma" olarak yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşı avustralya Şebnem Bozoklu Ali Atay Türk İşi Dondurma

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