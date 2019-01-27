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Türk kızı Rusya'da dünya rekoru kırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 27.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı.

Annesi Rus babası Türk olan ve ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan 26 yaşındaki genç kız buzlu suyun içerisinde tam 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekoru kırdı.

Türk kızı dünya rekoru kırdı

Kırdığı rekor ile Rusya’da adından sıkça bahsettiren Osman Delibaş’ın hayatı da başarılarla dolu. Rusya’da ilk olarak tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine eğitim alan ve Rusya’nın önemli dizi, film ve reklam projelerinde boy gösteren Delibaş, bu yeteneğine birde ses sanatçılığını ekledi. Bu alanda da Rusya’da eğitim aldıktan sonra birçok televizyon programında görünen Türk kızı 13 yıl önce başladığı buzlu suda yüzme sporunda da Rusya’nın en başarılı insanı olmayı başardı. Delibaş Rusya’nın önemli yarışma ve yetenek yarışmalarında da boy gösterdi.

RUS ASKERLERİNE HAYATTA KALMA DERSİ VERİYOR

RUS ASKERLERİNE HAYATTA KALMA DERSİ VERİYOR
Buzlu suda yüzme konusunda ülkenin en başarılı insanlarından biri olmayı başaran Delibaş’ın bu becerisi Rus idarecilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Delibaş Rusya’da Rus askerlerinin buzlu suda hayatta kalması için eğitim veriyor.
Soğuk havasıyla bilinen Rusya’da zor şartlar altında askerlik yapan Rus gençler, Rusya’nın zor coğrafi şartlarında görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Delibaş gibi uzmanlar tarafından Rus askerlere hayatta kalma eğitimleri verdiriyor.

DÜNYA REKORU KIRMAYI BAŞARDI

DÜNYA REKORU KIRMAYI BAŞARDI
Türk kızı, buzlu suda en uzun süre kalma yeteneğinin dünyadaki örneklerini araştırdı. Bunun üzerine kendisi kadınlar alanında yeni dünya rekorunun sahibi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz Kasım ayında rekor denemesi yapan Delibaş buzlu suda tam 1 saat 4 dakika kalarak kadınlarda buzlu suda en uzun süre kalma rekorunu kırmayı başardı.
Moskova’da -2 derecede buz kütlesiyle kapanmış bir gölü temizleyen Delibaş, buzlu suya girdikten sonra çok zorlandı. Soğuk nedeniyle sürekli titrediği görülen Delibaş yine de rekoru kırmayı başardı.

REKORTMEN KIZDAN TÜRKÇE MESAJ

REKORTMEN KIZDAN TÜRKÇE MESAJ
Kamera tarafından alınan kayıttan sonra Guinness temsilcileri incelemelerini tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde Türk kızı Delibaş’ı dünyanın buzlu suda en uzun süre kalabilen kadını rekorunun sahibi olarak açıkladı. Delibaş’ın rekoru Guinness’in resmi internet sitesinde yayınlanmaya başladı. Tüm dünyanın gündemine gelen Delibaş, Türkçe konuşarak tüm Türkiye’ye selam gönderdi.
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Anahtar Kelimeler:
rusya dünya rekoru

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