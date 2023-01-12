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  4. Türk lirasını klozete atmıştı! Cinsiyet değiştiren Mika Raun beraat etti

Türk lirasını klozete atmıştı! Cinsiyet değiştiren Mika Raun beraat etti

12.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirmesi sonrası estetikleriyle bambaşka birine dönüşen Mika Raun Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında beraat kararı verildi.

Cinsiyet değişimi sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 'Mika Raun Can' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz’ın 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından yargılanıyordu. 7 yıl 6 aya kadar ceza istenen fenomenin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Mikail Can Kurnaz katılmazken, avukatı İbrahim Emir Köse katıldı.

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Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mikail Can Kurnaz’a yüklenen suçların maddi unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi.

Ekran Alıntısı

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mika Raun Can’ın avukatı İbrahim Emir Köse, “Müvekkilim Mika Raun Can’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen dava sonucu beraatine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.

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