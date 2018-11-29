Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Bir gece büyük olasılıkla alkol duvarını biraz aşmış olacak ki, muhabirin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Sevgili değiliz, sadece bir geceyi birlikte geçirdik" diye yanıt verdi. Ümit Davala'nın bu sözü uzun süre gündemde kaldı.

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Ümit Davala, şarkıcı Demet Akalın ile birkaç kez eğlence yerlerinde görüntülendi.

Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı "tuvalette aşk" skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde seviştiği iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir sevişme sesi olduğunu söylemişti.

KADİR BABA ŞOKE ETTİ

Takvimler 2000'lerin başını gösteriyordu. Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, TV'de ilgiyle izlenen bir dizide başrol oynuyordu. Derman Bey adlı bu dizide Kadir İnanır'a aralarında Buket Saygı'nın da bulunduğu genç kuşak mankenler eşlik ediyordu.

Başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Buket Saygı'nın "Kadir İnanır beni cep telefonu mesajlarıyla taciz etti" iddiasına kadar. Olayın ortaya çıkmasından sonra Kadir İnanır, mesajların taciz içermediğini tam tersine oyuncularını motive etmek için gönderildiğini ileri sürdü.

Bu sırada olaya Buket Saygı'nın o dönemdeki sevgilisi olan şarkıcı Çelik Erişçi de karıştı. Kadir İnanır, Çelik Erişçi'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürünce zaten mahkemelik olan 'motivasyon mesajı' davası daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Bu arada dava sırasında çok tartışılan bir olay daha yaşandı. Kadir İnanır'ın avukatı, Buket Saygı'nın defilede çekilen fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Avukat "Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor" deyince 'motivasyon davası' iyice cadı kazanına döndü.