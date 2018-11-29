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Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 29.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye magazin tarihi neler gördü neler; tuvalette sevişen ünlüsünden karısının aldatırken yakalanana pek çok olay yaşandı. İşte magazin tarihine geçen ve çok konuşulan skandallar.

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı "tuvalette aşk" skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde seviştiği iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir sevişme sesi olduğunu söylemişti.

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Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.

'BİR GECE GEÇİRDİK'

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Ümit Davala, şarkıcı Demet Akalın ile birkaç kez eğlence yerlerinde görüntülendi.

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Bir gece büyük olasılıkla alkol duvarını biraz aşmış olacak ki, muhabirin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Sevgili değiliz, sadece bir geceyi birlikte geçirdik" diye yanıt verdi. Ümit Davala'nın bu sözü uzun süre gündemde kaldı.

BAŞROL OYUNCUSUYLA YAKALANDI

Yönetmen Kudret Sabancı, eşi Esra Akkaya'yı, yönettiği 'Aliye' dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik ile aldatmıştı.

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Sanem Çelik ile bir çay bahçesinde araba içinde öpüşürken paparazzilere yakalanmalarının ardından Kudret Sabancı eşi Esra Akkaya'dan boşanmıştı.

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KADİR BABA ŞOKE ETTİ

Takvimler 2000'lerin başını gösteriyordu. Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, TV'de ilgiyle izlenen bir dizide başrol oynuyordu. Derman Bey adlı bu dizide Kadir İnanır'a aralarında Buket Saygı'nın da bulunduğu genç kuşak mankenler eşlik ediyordu.

Başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Buket Saygı'nın "Kadir İnanır beni cep telefonu mesajlarıyla taciz etti" iddiasına kadar. Olayın ortaya çıkmasından sonra Kadir İnanır, mesajların taciz içermediğini tam tersine oyuncularını motive etmek için gönderildiğini ileri sürdü.

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Bu sırada olaya Buket Saygı'nın o dönemdeki sevgilisi olan şarkıcı Çelik Erişçi de karıştı. Kadir İnanır, Çelik Erişçi'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürünce zaten mahkemelik olan 'motivasyon mesajı' davası daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Bu arada dava sırasında çok tartışılan bir olay daha yaşandı. Kadir İnanır'ın avukatı, Buket Saygı'nın defilede çekilen fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Avukat "Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor" deyince 'motivasyon davası' iyice cadı kazanına döndü.

Daha sonra bir başka ilginç iddia geldi yine Kadir İnanır'ın avukatından: "Taciz iddialarından sonra Buket Saygı'nın mankenlik işleri açıldı. Kadir İnanır adını kullanarak kazanç elde etmeye çalışıyor."

Tüm bu tartışmalar ve iddialar sonrası olay daha fazla büyüdü. Elbette avukatın öne sürdüğü bu tezlere Buket Saygı'nın manken arkadaşları tepki gösterdi: "Biz kendimizi değil kıyafetleri sergiliyoruz."

Motivasyon davası tam 6 yıl sürdü ve sonuca bağlandı. Dava sonucunda Kadir İnanır 150 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edildi.

HANDE ATAİZİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Hande Ataizi, 1999 yılında Bodrum'da gece kulubünde alkolü fazla kaçırıp, mekanın tuvalet penceresinden çıkmaya çalışmıştı. Burnundan estetik operasyon geçirdiği için fotoğraflarının çekilmesini istemediğinden böyle bir yöntem izleyen Hande Ataizi tuvalet penceresine sıkışmıştı.

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Hande Ataizi daha sonra da kızdığı bir muhabire şemsiyeyle vurarak gündeme oturmuştu.

Hande Ataizi bir başka skandalın ise kurbanı oldu... O skandalın kahramanı ise Sevda Demirel'di. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu TV programında "Ne dedin sen?" diyerek Ataizi'yi tokatlaması yıllarca unutulmadı.

BEBEK ODASINDA YAKALANDILAR

Caner Erkin ile evli olduğu dönemde Asena Atalay bir alışveriş merkezinin bebek odasından şarkıcı Berkay ile çıkarken görüntülenmişti.

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Ardından Berkay ile Asena Atalay Londra'da el ele görüntülendi. Bu fotoğraflar günlerce gündemden düşmemişti.

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