Türk mimardan yer çekimine meydan okuyan otel

Norveç'te bulunan Preikestolen kayalığına, Türk mimar Hayri Atak'ın tasarımıyla 600 metre yüksekliğindeki 3 katlı butik bir otel inşa edilecek.

Norveç'te bulunan ve her yıl turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Preikestolen kayalığına benzersiz bir otel inşa edilecek. Henüz tasarım aşamasında olan otel, şimdiden görenlerin nefesini kesiyor. Kayalık içine yapılacak otelin, tamamen camdan ve dışarı doğru sarkan bir yüzme havuzu olacak.

3 katlı olması planan otelin oturma odalarının balkonları da dışarı doğru sarkacak şekilde tasarlandı. Otelin inşasına, gerekli izinler alındıktan sonra başlanacak.