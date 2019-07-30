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Türk mimardan yer çekimine meydan okuyan otel

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 30.07.2019 08:41 | Son Güncelleme

Türk mimar Hayri Atak, Norveç'teki 600 metre yüksekte yer alan Preikestolen kayalığına inşa edilmek için tasarlanan projesiyle dünya basınında yer aldı.

Norveç'te bulunan Preikestolen kayalığına, Türk mimar Hayri Atak'ın tasarımıyla 600 metre yüksekliğindeki 3 katlı butik bir otel inşa edilecek.

Norveç'te bulunan ve her yıl turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Preikestolen kayalığına benzersiz bir otel inşa edilecek. Henüz tasarım aşamasında olan otel, şimdiden görenlerin nefesini kesiyor. Kayalık içine yapılacak otelin, tamamen camdan ve dışarı doğru sarkan bir yüzme havuzu olacak.

3 katlı olması planan otelin oturma odalarının balkonları da dışarı doğru sarkacak şekilde tasarlandı. Otelin inşasına, gerekli izinler alındıktan sonra başlanacak.

Türk mimardan Norveç’e 'uçurum otel' tasarımı

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Anahtar Kelimeler:
Norveç otel

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