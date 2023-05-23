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Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Başkentte yarın başlıyor

23.05.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Başkent mutfağının en özel tarifleri 27 Mayıs'a kadar Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Ankara'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamındaki gastronomi etkinliği yarın başlıyor.

Türkiye Aşçılar Federasyonundan (TAFED) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, 21 Mayıs'tan itibaren yurt genelinde kutlanmaya başlandı.

Ankara'daki etkinlikler ise Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ev sahipliği ve TAFED işbirliğinde Başkent Millet Bahçesi'nde yarın başlayacak ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Etkinlikle Başkent mutfağının en özel tarifleri, ünlü şeflerin sunumlarıyla ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"TAM BİR GASTRONOMİ ŞÖLENİ YAŞATACAĞIZ"

TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, etkinliğe ilişkin yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ankara'da bugüne kadar yapılan en büyük gastronomi etkinliğini gerçekleştireceklerini bildiren Açıköz, şunları kaydetti:

"4 gün sürecek program çerçevesinde TAFED'li şeflerimiz yöresel mutfaklardan yerel ürünler kullanarak örnekler hazırlayıp halkımıza sunacak. TAFED'e bağlı 35 gastronomi derneğimiz ve 400 aşçımız çeşitli illerden Ankara'ya gelecek, büyükelçilikler de stantlarıyla programımızda yer alacak. Ankara belediyeleri arasında düzenlenecek yemek yarışmamız, söyleşilerimiz, sokak lezzetlerimiz ve organik pazarımızla Başkentlilere tam bir gastronomi şöleni yaşatacağız."

"DOWN SENDROMLU ŞEFLERİMİZ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEKLER"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerin de "Dayanışma Mutfağı" adı altında etkinlikte yer alacağını aktaran Açıköz, program boyunca alanda kurulacak 12 mutfakta deprem bölgelerinden gelen şeflerin de yörelerine ait yemekler hazırlayacağını belirtti.

Etkinlikte hazırlanan yemeklerin Ankara'daki depremzedelerin konakladığı yurtlara ulaştırılacağını bildiren Açıköz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Programın ilk gününde Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) işbirliğiyle, mutfakların en özel şefleri olan 'Down Şeflerimiz' tüm hünerlerini sergileyecekler. Down sendromlu çocuklarımızın hayatın her alanında yer alması için onlara desteğimizi her zaman göstereceğiz.

Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın ana teması 'Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı' olarak belirlendi. İsraf edilen gıdalarla birlikte milli servetimizin de çöpe gittiği bilinciyle hareket ederek israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması için de çalışmalarımızı 'Sıfır Atık' atölyemizde ziyaretçilerle paylaşacağız."

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Ankara Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Pamuk eczanesi
Altindag
Yeni özer eczanesi
Kecioren
Sultan eczanesi
Etimesgut
Nur eczanesi
Camlidere
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Altindag
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