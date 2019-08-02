YEMEK

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Dünyaya nam salmış mutfağımızla ülkemizin her bir köşesi adeta yemek cenneti. Farklı kültürlerden etkilenen mutfağımızda, tariflerimiz son derece çeşitli. Bu çeşitlilik içinde kimi yemeklerin ismi ise bir hayli şaşırtıcı.

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

İşte Türk mutfağının en enteresan isme sahip 8 yemeği. Eğer sizlerin de bildiği gizli kalmış, ilginç isimli yöresel yemekler var ise bizimle yorum olarak paylaşın :)

**PIRTIMPIRT
pırtım

Kayseri yöresine ait bir ev yemeği olan pırtımpırt, kirtimburt olarak da bilinir. Taze asma yaprağından yapılan bu ekşili yemeğin içinde et de bulunur. Özellikle kalabalık buluşmalar için tercih edilir. Asma yapraklarının kurutulmasıyla hazırlanır. Neden pırtımpırt ismi verilmiş sorusana cevabımız henüz yok. Tahminimiz, asma yapraklarının parçalanmasından bu ismi almış olduğu yönünde. Pırtımpırtın geçmişini bilenler bizlere yorum bırakabilir.

KUSKUS
KUSKUS

ŞILLIK TATLISI

ŞILIK

Efendim, tatlının orijinal ismi şileki. Şileki, Kürtçede ıslak anlamına gelir. Zamanla şileke ismi, şıllığa döndüğü bilinir. Söyletiye göre; bu tatlıyı yerken çok fazla dağılırmış, ismini de buradan almış. Hazırlanan hamurun içine ceviz konarak hazırlanır. Üzerine fıstık tozu ve kaymak ilave edilir. Urfa yöresine ait olan bir tatlıdır.

ÇÜKÜNDÜR
ÇÜKÜNDÜR
Çükündür aslında bildiğimiz şeker pancarıdır. Çöğündür, çukundur olarak da bilinir. Çükündürün salatası, turşusu ve birçok farklı yemeği yapılabilir.

YENGEN
yengen
Yengen, karışık tostun ötesinde bir tost çeşitidir. Sucuk, salam, sosis, domates, eritilmiş kaşar peyniri, ketçap ve mayonez eklenerek hazırlanır. İsminin yengen olması insana birçok farklı şey düşündürebiliyor. Şimdi, bu tostun isminin rivayeti şu şekilde; yeni tanıştığı kız arkadaşını devamlı gittiği büfeye götüren adam, arkadaşının siparişini verirken yengen diyerek malzemelerin bol konulması işin kaş göz işareti yapmış. Siparişi alan kişi yemekleri getirdiğinde buyurun yengen diyerek servis etmiş. Sandviçin ismi bundan sonra yengen olarak kalmış.

KULAK ÇORBASI
kulak
Antalya yöresine ait olan kulak çorbasının içinde yüzük makarna ya da mantı bulunur. Son derece besleyici olan çorba, et ya da tavuk suyu kullanılarak pişirilir. İçinde patates, peynir, soğan, sarımsak bulunur.

ELİ BÖĞRÜNDE

eli böğründe

Kahramanmaraş yöresine ait bir ana yemek türüdür. Kırmızı et, soğan, sarımsak, domates ile hazırlanır. Et yemeklerini sevenler eminiz bu lezzete bayılacaktır.

Görsel kaynak: hayatcafetarifleri.com

ŞIRDAN

şırdan

Şırdanı bilmeyenimiz kalmadı artık değil mi? Görüntüsü bizleri şaşkına çevirse de tadına bakan ondan vazgeçemiyor. Bilmeyenler için belirtelim; Adana bölgesine ait sevilen bir sakatat çeşididir şırdan. Midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır. Bu son bölüme ise şırdan ismi verilir. Şırdanın temizliğin çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Temizlenen şırdan, işkembe dolmasında kullanılan harç ile doldurulur. Bu harç baharatlı pirinçten hazırlanır. Son olarak ağız kısmı dikilir ve salçalı suda haşlanır.


Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgiŞaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi
Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk yemekleri geleneksel türk yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

'Annem hep doğal bir kadın ol derdi'

'Annem hep doğal bir kadın ol derdi'

Dikkatlerden kaçmadı. Vücudunda...

Dikkatlerden kaçmadı. Vücudunda...

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Efsane modellerin dönüşü çok cesur oldu! Üstsüz...

Efsane modellerin dönüşü çok cesur oldu! Üstsüz...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

Bu yöntem kesmeyen bıçakları jilet gibi yapıyor

Tüm bildiklerinizi unutun! Kurban eti hakkında bilmeniz gereken 4 şey

Kurban eti hakkında bilmeniz gereken 4 şey

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

Ne desek bilemedik… Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.