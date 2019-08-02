Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

İşte Türk mutfağının en enteresan isme sahip 8 yemeği. Eğer sizlerin de bildiği gizli kalmış, ilginç isimli yöresel yemekler var ise bizimle yorum olarak paylaşın :)

**PIRTIMPIRT



Kayseri yöresine ait bir ev yemeği olan pırtımpırt, kirtimburt olarak da bilinir. Taze asma yaprağından yapılan bu ekşili yemeğin içinde et de bulunur. Özellikle kalabalık buluşmalar için tercih edilir. Asma yapraklarının kurutulmasıyla hazırlanır. Neden pırtımpırt ismi verilmiş sorusana cevabımız henüz yok. Tahminimiz, asma yapraklarının parçalanmasından bu ismi almış olduğu yönünde. Pırtımpırtın geçmişini bilenler bizlere yorum bırakabilir.

KUSKUS



ŞILLIK TATLISI

Efendim, tatlının orijinal ismi şileki. Şileki, Kürtçede ıslak anlamına gelir. Zamanla şileke ismi, şıllığa döndüğü bilinir. Söyletiye göre; bu tatlıyı yerken çok fazla dağılırmış, ismini de buradan almış. Hazırlanan hamurun içine ceviz konarak hazırlanır. Üzerine fıstık tozu ve kaymak ilave edilir. Urfa yöresine ait olan bir tatlıdır.

ÇÜKÜNDÜR



Çükündür aslında bildiğimiz şeker pancarıdır. Çöğündür, çukundur olarak da bilinir. Çükündürün salatası, turşusu ve birçok farklı yemeği yapılabilir.