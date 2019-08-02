Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

İşte Türk mutfağının en enteresan isme sahip 8 yemeği. Eğer sizlerin de bildiği gizli kalmış, ilginç isimli yöresel yemekler var ise bizimle yorum olarak paylaşın :)
**PIRTIMPIRT
Kayseri yöresine ait bir ev yemeği olan pırtımpırt, kirtimburt olarak da bilinir. Taze asma yaprağından yapılan bu ekşili yemeğin içinde et de bulunur. Özellikle kalabalık buluşmalar için tercih edilir. Asma yapraklarının kurutulmasıyla hazırlanır. Neden pırtımpırt ismi verilmiş sorusana cevabımız henüz yok. Tahminimiz, asma yapraklarının parçalanmasından bu ismi almış olduğu yönünde. Pırtımpırtın geçmişini bilenler bizlere yorum bırakabilir.
KUSKUS
ŞILLIK TATLISI
Efendim, tatlının orijinal ismi şileki. Şileki, Kürtçede ıslak anlamına gelir. Zamanla şileke ismi, şıllığa döndüğü bilinir. Söyletiye göre; bu tatlıyı yerken çok fazla dağılırmış, ismini de buradan almış. Hazırlanan hamurun içine ceviz konarak hazırlanır. Üzerine fıstık tozu ve kaymak ilave edilir. Urfa yöresine ait olan bir tatlıdır.
ÇÜKÜNDÜR
Çükündür aslında bildiğimiz şeker pancarıdır. Çöğündür, çukundur olarak da bilinir. Çükündürün salatası, turşusu ve birçok farklı yemeği yapılabilir.
YENGEN
Yengen, karışık tostun ötesinde bir tost çeşitidir. Sucuk, salam, sosis, domates, eritilmiş kaşar peyniri, ketçap ve mayonez eklenerek hazırlanır. İsminin yengen olması insana birçok farklı şey düşündürebiliyor. Şimdi, bu tostun isminin rivayeti şu şekilde; yeni tanıştığı kız arkadaşını devamlı gittiği büfeye götüren adam, arkadaşının siparişini verirken yengen diyerek malzemelerin bol konulması işin kaş göz işareti yapmış. Siparişi alan kişi yemekleri getirdiğinde buyurun yengen diyerek servis etmiş. Sandviçin ismi bundan sonra yengen olarak kalmış.
KULAK ÇORBASI
Antalya yöresine ait olan kulak çorbasının içinde yüzük makarna ya da mantı bulunur. Son derece besleyici olan çorba, et ya da tavuk suyu kullanılarak pişirilir. İçinde patates, peynir, soğan, sarımsak bulunur.
ELİ BÖĞRÜNDE
Kahramanmaraş yöresine ait bir ana yemek türüdür. Kırmızı et, soğan, sarımsak, domates ile hazırlanır. Et yemeklerini sevenler eminiz bu lezzete bayılacaktır.
Görsel kaynak: hayatcafetarifleri.com
ŞIRDAN
Şırdanı bilmeyenimiz kalmadı artık değil mi? Görüntüsü bizleri şaşkına çevirse de tadına bakan ondan vazgeçemiyor. Bilmeyenler için belirtelim; Adana bölgesine ait sevilen bir sakatat çeşididir şırdan. Midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır. Bu son bölüme ise şırdan ismi verilir. Şırdanın temizliğin çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Temizlenen şırdan, işkembe dolmasında kullanılan harç ile doldurulur. Bu harç baharatlı pirinçten hazırlanır. Son olarak ağız kısmı dikilir ve salçalı suda haşlanır.
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