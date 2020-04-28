Türk mutfağının medar-ı iftiharı: Güllaç tarifi

Ramazanın en önemli lezzetlerinden biri de şüphesiz ki güllaçtır. Bu enfes tatlıyı 'Sizden gelenler' köşemizden dilhunskitchen Mynet Yemek takipçileri için hazırladı. İşte tatlıların en şahanesi karşınızda!

MALZEMELER

Güllaç yaprakları

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz (robottan geçirilmiş)

1 çay bardağı hindistan cevizi

Yarım çay bardağı gül suyu

Süsleme için:

Ceviz

Fındık

Çilek

HAZIRLANIŞI

Süt ve şeker tencereye alınıp karıştırılarak kaynatılır.

Ilıması için kenara alınır.

Diğer tarafta güllaç yaprakları servis tabağına sığacak şekilde kesilir (veya elinizle bölebilirsiniz).

Servis tabağının tabanına 1 kepçe sütlü şeker karışımı dökülür ve 1. yaprak kat koyulur. Tekrar sütlü şeker karışımı ve güllaç yaprağı koyulduktan sonra ceviz ve hindistan cevizi serpilir. Bu şekilde 3 kat devam edilir.

Üstüne gül suyu gezdirilir ve dolapta 1 saat dinlendirilir. En son süslenir ve servise hazır:)

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