Türk mutfağının medar-ı iftiharı: Güllaç tarifi

Ramazanın en önemli lezzetlerinden biri de şüphesiz ki güllaçtır. Bu enfes tatlıyı 'Sizden gelenler' köşemizden dilhunskitchen Mynet Yemek takipçileri için hazırladı. İşte tatlıların en şahanesi karşınızda!
Güllaç yaprakları
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı ceviz (robottan geçirilmiş)
1 çay bardağı hindistan cevizi
Yarım çay bardağı gül suyu
Süsleme için:
Ceviz
Fındık
Çilek
Süt ve şeker tencereye alınıp karıştırılarak kaynatılır.
Ilıması için kenara alınır.
Diğer tarafta güllaç yaprakları servis tabağına sığacak şekilde kesilir (veya elinizle bölebilirsiniz).
Servis tabağının tabanına 1 kepçe sütlü şeker karışımı dökülür ve 1. yaprak kat koyulur. Tekrar sütlü şeker karışımı ve güllaç yaprağı koyulduktan sonra ceviz ve hindistan cevizi serpilir. Bu şekilde 3 kat devam edilir.
Üstüne gül suyu gezdirilir ve dolapta 1 saat dinlendirilir. En son süslenir ve servise hazır:)
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