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Türk mutfağının medar-ı iftiharı: Güllaç tarifi

dilhunskitchen dilhunskitchen
YEMEK TV HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı güllacı akşam iftar sofrasına yetiştirmeye ne dersiniz? Son derece hafif bir tatlı olan güllaç, midenizi yormayacak kadar hafif...

Ramazanın en önemli lezzetlerinden biri de şüphesiz ki güllaçtır. Bu enfes tatlıyı 'Sizden gelenler' köşemizden dilhunskitchen Mynet Yemek takipçileri için hazırladı. İşte tatlıların en şahanesi karşınızda!

MALZEMELER

Güllaç yaprakları
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı ceviz (robottan geçirilmiş)
1 çay bardağı hindistan cevizi
Yarım çay bardağı gül suyu

Süsleme için:
Ceviz
Fındık
Çilek

HAZIRLANIŞI

Süt ve şeker tencereye alınıp karıştırılarak kaynatılır.
Ilıması için kenara alınır.
Diğer tarafta güllaç yaprakları servis tabağına sığacak şekilde kesilir (veya elinizle bölebilirsiniz).
Servis tabağının tabanına 1 kepçe sütlü şeker karışımı dökülür ve 1. yaprak kat koyulur. Tekrar sütlü şeker karışımı ve güllaç yaprağı koyulduktan sonra ceviz ve hindistan cevizi serpilir. Bu şekilde 3 kat devam edilir.
Üstüne gül suyu gezdirilir ve dolapta 1 saat dinlendirilir. En son süslenir ve servise hazır:)

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