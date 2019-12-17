Türk Okçuluğunun UNESCO listesine girmesi, gelecek nesillere örnek olacak

Türkiye'yi toplantıda temsil eden heyette yer alan Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Türk Okçuluğunun, UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" alınmasıyla gelecek nesillere örnek olacağını ve yeni başarılar kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Geleneksel Türk Okçuluğu, Türkiye'nin daha önce Meddahlık, Mevlevi Sema Törenleri, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali ve Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah gibi kültürel zenginlikleri ile temsil edildiği listede 18. unsur olarak yer aldı.

Türklerin, kendine özgü ekipmanlarıyla bir savaş sanatı olmasının yanında kültürel miras olarak yüzlerce yıldır sürdürdüğü okçuluk, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen hafta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edildi.

BOGOTA (AA) - Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültürel Miras Listesine alınan Geleneksel Türk Okçuluğunun bu sayede gelecek nesillere taşınacağı değerlendirmesinde bulundu.

- Geleneksel Türk Okçuluğu dosyası UNESCO'da örnek

Geleneksel Türk Okçuluğunun UNESCO listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Okçular Vakfı olarak 3 yıl önce istişarelerde bulunduklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Toksöz, "Ciddi bir dosya hazırladık. Geleneksel Türk Okçuluğunu sürdüren kulüplerimizle görüştük. Bu mirası taşıyanlardan rıza mektupları aldık." dedi.

Toksöz, sürece katkı veren taraflara teşekkür ederek, 3 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkan Geleneksel Türk Okçuluğu dosyasının UNESCO'da örnek dosya olarak gösterildiğine dikkati çekti.

- Geleneksel Türk Okçuluğu her detayı ile farklı

Geleneksel Türk Okçuluğunun diğer okçuluklardan farkını anlatan Toksöz, Türk yayının, akça ağacı, manda boynuzu ve tendonu ile mercan balığının hava keseciğinden elde edilen yapışkanla üretildiğini ve dünyanın en sağlam yayı olduğunu kaydetti.

Toksöz, "çile" ya da "kiriş" olarak adlandırılan telin rahatça çekilebilmesi için baş parmağa zihgir takıldığını dile getirerek, "Türk okçusunun atışı da yayı da başkadır." dedi.