Türk oyuncuların IMDb yükselişi! Hangi diziler zirvede?

Türkiye’de sadece, Socipol’ün kaydını tuttuğu IMDB Starmetre verileri her hafta pazartesi günü güncelleniyor. Dünya üzerinde 11 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor. Bu hafta İlk 10.000 isim arasında yer alan isimler sırasıyla Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Çağatay Ulusoy, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Farah Zeynep Abdullah, Nuri Bilge Ceylan, Elçin Sangu, ALmila Bağrıaçık ve Ayça Ayşin Turan.

Imdb Starmetre verilerine göre bu hafta (26/11/2018) uzun bir aradan sonra ilk defa Türk oyuncularda ilk 10 isim içindeki kadın oyuncu sayısı erkek oyuncu sayısını geçti.

Bu haftanın sürprizi ise ilk Türk Netflix dizisi olan The Protector’da Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı olan Ayça Ayşin Turan’ın ilk 10 bin isim arasına girmesi oldu. Bu sıralama Turan’ın kariyerindeki en iyi sıralama.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Çarpışma dizisinin baş rol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu ilk 10 bin isim arasında yer alırken, Onur Saylak ve Alperen Duymaz da Türk oyuncular içinde ilk 50 isim arasına girdiler.

Türk oyuncular arasında ilk 50 isim arasında en çok oyuncuyu barındıran Çukur dizisi listeye 7 oyuncusunu soktu. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli listede 13. İrem Altuğ 19. Ve Dilan Çiçek Deniz de 26. Oldu.

