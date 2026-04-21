Türk pasaportuyla vizesiz gidilen ülke sayısı yükseldi! İşte güncel liste

Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı güncel verilerine göre, bordo pasaport mensuplarına vize işlemleriyle uğraşmadan seyahat edebilecekleri 97 ülkeyi açıkladı. Dünya üzerinde pek çok ülkeye vizeden muaf şekilde giriş çıkış yapan Türk gezginler için Balkan'dan Afrika'ya kadar seyahat lokasyonları sıralandı. Kapıda vize ve e-vize uygulamaları da hesaba katıldığında ulaşılabilir destinasyon sayısı 111'i geçiyor.

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER (97 ülke)

Avrupa & Balkanlar

Arnavutluk

Azerbaycan

Belarus

Bosna Hersek

Karadağ

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Kuzey Makedonya

Moldova

Sırbistan

Ukrayna

Asya 12. Brunei 13. Filipinler 14. Hong Kong 15. İran 16. Japonya 17. Kazakistan 18. Kırgızistan 19. Lübnan 20. Macao 21. Malezya 22. Moğolistan 23. Özbekistan 24. Singapur 25. Tayland 26. Ürdün

Güney & Orta Amerika 27. Arjantin 28. Belize 29. Bolivya 30. Brezilya 31. Ekvador 32. El Salvador 33. Guatemala 34. Honduras 35. Kolombiya 36. Kosta Rika 37. Nikaragua 38. Panama 39. Paraguay 40. Peru 41. Şili 42. Uruguay 43. Venezuela

Afrika & Ortadoğu 44. Fas 45. Katar 46. Libya 47. Tunus 48. Umman

Karayipler & Okyanusya 49. Antigua ve Barbuda 50. Bahamalar 51. Barbados 52. Dominika 53. Dominik Cumhuriyeti 54. Fiji 55. Haiti 56. Jamaika 57. Mikronezya 58. St. Kitts ve Nevis 59. St. Lucia 60. St. Vincent ve Grenadinler 61. Trinidad ve Tobago 62. Vanuatu

Kapıda Vize (Sınırda Vize — VOA) 63. Bangladeş 64. Burkina Faso 65. Burundi 66. Cibuti 67. Ermenistan 68. Etiyopya 69. Guinea-Bissau 70. Kamboçya 71. Komorlar 72. Kuveyt 73. Laos 74. Madagaskar 75. Maldivler 76. Marshall Adaları 77. Mısır (ücretli, 30 gün) 78. Moritanya 79. Mozambik 80. Namibya 81. Nepal 82. Palau (50 $, 30 gün) 83. Ruanda 84. Samoa 85. Senegal 86. Sierra Leone 87. Somali 88. Sri Lanka 89. Sudan 90. Suudi Arabistan 91. Tanzanya 92. Tayvan 93. Doğu Timor 94. Tonga 95. Tuvalu 96. Zambiya 97. Zimbabve 98. Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)

E-Vize / Online Vize (Konsolosluğa gitmeden) 99. Avustralya (eTA) 100. Bahreyn 101. Benin 102. Bhutan 103. Endonezya 104. Fildişi Sahili 105. Gabon 106. Gine 107. Irak 108. Kenya 109. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 110. Küba 111. Lesotho 112. Malavi 113. Meksika 114. Myanmar 115. Nijerya 116. Pakistan 117. Papua Yeni Gine 118. Rusya 119. Güney Kore (K-ETA zorunlu) 120. Güney Sudan 121. Tacikistan 122. Togo 123. Uganda 124. Birleşik Arap Emirlikleri 125. Vietnam

SEYAHAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER:

Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı.

Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor.

Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.

Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.

Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor.

Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.