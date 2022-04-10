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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

10.04.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürlerini makamında kabul etti, Aydın'a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.

​​​​​​​Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız öğrenciler de yöresel kıyafetleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tark, makamında kabul ettiği Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak İlkokulu öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tark, öğrencilere teşekkür etti.

- Muş

Muş Valiliği önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kaloğlu, törene katılan polislerin gününü kutladı.

- Bitlis

Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Özcan, emniyet personelinin gününü kutladı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan törene, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, askeri erkan, polisler ve şehit yakınları katıldı.

- Hakkari

Hakkari'deki kutlamalar kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen polisler, taşıdıkları dev Türk bayrağıyla "Kafkasya Marşı"nı seslendirerek Valiliğin önüne kadar yürüdü.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Pınar, eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, polisler ve polis kıyafeti giyen Hacı Salih Şen İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ile Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Pınar ve beraberindekilerin gününü kutlayan Akbıyık, şiirler ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan öğrencilere oyuncak ve kitap hediye etti.

Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri de katıldı.

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