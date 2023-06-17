Türk sanat müziğinin acı kaybı! Metin Milli hayatını kaybetti

1980'li yıllara damgasını vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi şarkılara getirdiği yorumla hafızalarımıza kazınan Türk sanat müziği sanatçısı Metin Milli'den acı haber geldi. Milli'nin Ankara'da vefat ettiği öğrenildi.

80 yaşında yaşamını yitiren Metin Milli'nin naaşı, yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.



METİN MİLLİ KİMDİR?

Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de dünyaya gelmişti. Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. Metin Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer almıştı.

'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' albümü ile Milli, patlama yaptığı 1983'ün flaş sanatçısı olmuştu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktarmış ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmamıştı.

Aranjör olarak kendisine uzun yıllar hizmet eden Metin Alkanlı ile birlikte 'Çiçekler Yasta', 'Şarkılara Sordum', 'Pişmanlık', 'Seviyorum İşte', 'Vurgun' gibi birçok hit esere yorumu ile imza atan Metin Milli, 1982-1996 yılları arasında 10 adet albüm çıkarmıştı.



