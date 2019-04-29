Türk savunma sanayisinin yeni gözbebeği!

Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri'in, savunma sanayisindeki markası ASİSGUARD, Türkiye için yenilikçi bir drone çözümü üretti.

"Saldırmaya hazır, atılgan" anlamına gelen ve pervaneden pervaneye 10 santimetre büyüklüğündeki Salgur adı verilen vurucu mikro drone sistemi, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

Şirketin drone ailesinin ürünleri arasında yer alan Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev yapabiliyor.

"Orada olduğunu sadece siz bileceksiniz" yaklaşımıyla sunulan Salgur, milli bir yazılım ve donanım çözümü olarak geliştirildi.

"MİKRO DRONE TİMİ" KURUYORLAR

Kapalı veya açık alanda tekli görevlerin yanı sıra araçlar, adeta bir "drone timi" gibi eş zamanlı koordineli görev icra edebiliyor. Çoklu görevlerde, 6 drone kadar sürü halinde sorumluluk üstlenebiliyor.