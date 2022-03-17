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Türk sinemasının önemli isimlerinden Kunt Tulgar hayatını kaybetti

17.03.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Kunt Tulgar 76 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar'ın vefat haberini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Yeşilçam’da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar yaşamını yitirdi.

Tulgar bir süredir Maltepe'de bulunan huzurevinde yaşıyordu.

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KUNT TULGAR KİMDİR?

Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

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Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı. (DHA)

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