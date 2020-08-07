Türk sözleri: Türklerin gücünü anlatan en güzel sözler

Türklükle ilgili yazıtlardan ve tarih kitaplarından öğrendiğimiz sözler vardır. O dönemlerden bugüne kadar çok sayıda farklı söz kulaktan kulağa yayılmıştır. Türkleri anlatan en güzel sözleri bu yazıda sizler için derledik. İşte anlamlı ve güzel Türk sözleri...
Türk toplumunun tarih boyu varlığını ifade eden sözlerdir. İşte en güzel Türk sözlerinden bazıları.
Ne mutlu Türk'üm diyene! (Mustafa Kemal Atatürk)
Biz Türk milleti temiz bir milletiz. Biat nedir asla bilmeyiz. Bundan dolayı Tanrı bizi aziz kılmıştır. (Alparslan)
Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün. Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış tutan kahpelere! (Mehmet Akif Ersoy)
Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir. (Alparslan Türkeş)
Siz çoksunuz biz Türk! (Bilge Kağan)
Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz. (Kemal Sunal)
Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. (Alparslan Türkeş)
Yakarım şu dünyayı da asla Türk’ü ezdirmem. Tanrı şahidim olsun ki sizi bu sokakta rahatça gezdirmem.
Denildi mi bir yere Türk Beldesi. Gözüm al bayraktan başkasını aramaz kulağım da sadece ezan sesini! (Necip Fazıl Kısakürek)
Bayrak Türk ulusu için kutsaldır ve Türkler kutsal değerlerine büyük sevgi ve saygı ile bağlıdır. Türklerin bayrakla ilgili söylenen güzel sözleri.
Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. (Mustafa Kemal Atatürk)
Bayrağı bayrak yapan her daim üzerindeki kandır. Toprak ise uğrunda ölen birisi varsa vatandır! (Mithat Cemal Kuntay)
Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, kim bozabilir senin ilini ve töreni! (Bilge Kağan)
Benim bayrağım bile tarifsiz bir türküdür! (Yavuz Bülent Bakiler)
Siyah bir kâbus karartsa da afakı, yolumuza mihmandar hilalimiz var bizim. Gür çıksa ne olur nadanın baykuş sesi, gök kubbeyi titreten ezanımız ve bayrağımız var bizim! (Refik Tuzcuoğlu)
Türk ordusunun ve askerinin cesaretini tüm dünya bilir. Bu cesareti en iyi anlatan sözlerden bazılarını sizler için listeledik.
Türk milleti gerçekten büyük millet! Hüner ona lâyık komutan olabilmekte. (Yunus Nadi)
Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, zaferle beraber medeniyet ışıklarını taşıyan kahraman Türk ordusu!
Askerler mert olur; Türk askeri ise mertlerden mert ve pek mert olur. (Reşit Paşa)
Türk gibi ölüme güler yüzle bakan bir eri başka bir ülkede bulamazsın. Sadece ona iyi bir komutan gerekmektedir.
Türk’ün kolu bükülmez. Türk’ün gücünün biteceğini düşünürseniz yanılırsınız! Bir defa kalkan bayrak bir daha asla yere inmeyecektir.
Gökte bir kartal, yerde aslan, dağda ise Bozkurt ordusu bulunuyor. Var olsun da yiğit Mehmetçikler, Yaşasın Türk Ordumuz!
Ezanla geldik selayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.
Türk milleti ordusunu çok sever; onu kendi idealinin koruyucusu kabul eder. (Ayın Tarihi)
Tarihteki liderler, komutanlar, tarihçiler ve diplomatların Türklerle ilgili söyledikleri sözler.
Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsanız hepsini yok etmemiz gerekir. Biri hayatta kalsa, yeni devlet kurar ve intikamını alırlar.
Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. (Sir Charles Vere Ferrers Townshend)
Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım. (Napolyon)
On ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olamaz. (Charles Mcfarlane)
Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri ise Türkler. (Albert Sorel)
Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türkler, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da bir o kadar ustadır. (George Gordon Byron)
Türkler ölmeyi iyi bilirler. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübe sahibiyim. (Montecucco)
Türkler devlet yıkmakta ve kurmakta en iyi üstatlardır. (Joseph Von Hammer-Purgstall)
Irk ve millet olarak Türkler, geniş imparatorlukla içerisinde yaşayan kavimlerin en asilidir. (Alphonse de Lamartine)
Bu kategorimizde Türklerin savaş söz konusu olduğunda neler söylediklerini derledik.
Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır. (Fatih Sultan Mehmet)
Türk milletinin yaratılış nedeni cihana hâkim olmasıdır. (Hacı Bektaş Veli)
Milleti ve vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. (Alparslan Türkeş)
Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. (Mete Han)
Ne zaman öleceğimiz önemli değildir nasıl öleceğimiz önemlidir bize düşen şerefimiz ile ölmektir! (Şamil Basayev)
Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan… (Ziya Gökalp)
Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. (Tevfik Fikret)
O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor! (Mehmet Akif Ersoy)
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