Türk sözleri: Türklerin gücünü anlatan en güzel sözler

Türk milleti gerçekten büyük millet! Hüner ona lâyık komutan olabilmekte. (Yunus Nadi)

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, zaferle beraber medeniyet ışıklarını taşıyan kahraman Türk ordusu!

Askerler mert olur; Türk askeri ise mertlerden mert ve pek mert olur. (Reşit Paşa)

Türk gibi ölüme güler yüzle bakan bir eri başka bir ülkede bulamazsın. Sadece ona iyi bir komutan gerekmektedir.

Türk’ün kolu bükülmez. Türk’ün gücünün biteceğini düşünürseniz yanılırsınız! Bir defa kalkan bayrak bir daha asla yere inmeyecektir.

Gökte bir kartal, yerde aslan, dağda ise Bozkurt ordusu bulunuyor. Var olsun da yiğit Mehmetçikler, Yaşasın Türk Ordumuz!

Ezanla geldik selayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

Türk milleti ordusunu çok sever; onu kendi idealinin koruyucusu kabul eder. (Ayın Tarihi)

Türk askeri savaşa girerse siz mezara girersiniz.