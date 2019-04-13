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Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 83 yaşında hayatını kaybeden ‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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Can Bartu’nun cenaze namazına Bartu ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübü eski 2. Başkanı Şekip Mosturoğlu, Şenes Erzik, Samet Aybaba, Ümit Davala, Rıza Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tuncay Şanlı, İsmail Kartal, Ömer Onan, Ali Yıldırım, Ferit Şahenk, Mehmet Ali Aydınlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda seveni katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım cenaze boyunca yan yana gelmemeye çalıştı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig can bartu Marmara İlahiyat Camii

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