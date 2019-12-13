Türk süper kahraman evreni geliyor! Serinin ilk kahramanı Altay

Marvel ve DC sinematik evrenleri, geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde adeta sinemaya yeni bir boyut kazandırdı. Süper kahramanları konu alan bu evrenlere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Bu yeni süper kahraman sinematik evreni tamamen yerli ve milli bir evren olacak.

Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni "T World" görücüye çıkmaya hazır. T World Entertainment and Productions'ın hazırladığı proje gelecek yıl Cannes'da düzenlenecek MIPTV'de ilk kez tanıtılacak.

SERİNİN İLK KAHRAMANI: ALTAY

İki film ve üç TV dizisine genişlemesi düşünülen seri için yapılan planların arasında video oyunları ve kitaplar da bulunuyor. Serinin ilk kahramanı "Altay"ın ve projesinin teaser tanıtımı fuarda yayınlanacak. Dizi olması düşünülen Altay'ın ilk bölümünü Lost, Prison Break ve Grey's Anatomy gibi diziler için de yönetmenlik yapan Bobby Roth yönetecek.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre evrende Water, Nymp, Rumi, Nazar ve The Twins gibi karakterler de bulunuyor. T World şirketinin kurucusu Bülent Turgut yaptığı açıklamada evrenin mitolojisinin ve karakterlerinin İslam'a kültürel olarak bağlı olacağını, Rus ve Yahudi karaktelerin de yer alacağını belirtti.

Turgut ayrıca T World'ü Doğu Avrupa'ya, MENA'ya, Batı ve Merkez Asya'ya da taşımayı, Netflix'in başını çektiği online yayın platformlara dahil etmeyi umduklarını da dile getirdi.



