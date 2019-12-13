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Türk süper kahraman evreni geliyor! Serinin ilk kahramanı Altay

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

T World Entertainment and Productions yapımcı şirketi önümüzdeki yıl bir Türk süper kahraman evreni oluşturacağını açıkladı. Film, dizi ve kitaplardan oluşacak olan bu geniş dünyanın ilk adımı Altay karakteri ile başlıyor.

Türk süper kahraman evreni geliyor! Serinin ilk kahramanı Altay

Marvel ve DC sinematik evrenleri, geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde adeta sinemaya yeni bir boyut kazandırdı. Süper kahramanları konu alan bu evrenlere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Bu yeni süper kahraman sinematik evreni tamamen yerli ve milli bir evren olacak.

Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni "T World" görücüye çıkmaya hazır. T World Entertainment and Productions'ın hazırladığı proje gelecek yıl Cannes'da düzenlenecek MIPTV'de ilk kez tanıtılacak.

SERİNİN İLK KAHRAMANI: ALTAY

İki film ve üç TV dizisine genişlemesi düşünülen seri için yapılan planların arasında video oyunları ve kitaplar da bulunuyor. Serinin ilk kahramanı "Altay"ın ve projesinin teaser tanıtımı fuarda yayınlanacak. Dizi olması düşünülen Altay'ın ilk bölümünü Lost, Prison Break ve Grey's Anatomy gibi diziler için de yönetmenlik yapan Bobby Roth yönetecek.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre evrende Water, Nymp, Rumi, Nazar ve The Twins gibi karakterler de bulunuyor. T World şirketinin kurucusu Bülent Turgut yaptığı açıklamada evrenin mitolojisinin ve karakterlerinin İslam'a kültürel olarak bağlı olacağını, Rus ve Yahudi karaktelerin de yer alacağını belirtti.

Turgut ayrıca T World'ü Doğu Avrupa'ya, MENA'ya, Batı ve Merkez Asya'ya da taşımayı, Netflix'in başını çektiği online yayın platformlara dahil etmeyi umduklarını da dile getirdi.


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T World Entertainment and Productions süper kahraman altay T World

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Bence saçma.
elin gavuru yapınca normal de biz yapınca mı saçma...
ula elin gavuru yapsa TV de sinema da izlersin biz yapsak laf laf
Türkler yapınca saçma ama yabancılar yapınca ağzından salyalar akıtarak izliyorsun. Mesela superman hiçbir itici güç olmadan nasıl uçuyor. Gazman bile daha mantıklı en azından itici bir güç kullanıyor. Zaten superman saçmalığının her yanı fiyasko ama millet izliyor işte. Diğer süper kahramanlar da hepsi saçma ama izleniyor.
@beyazitozturk sen takma kardeş ben seni anladım bu ülkede atatürk inönü refet bele kazım karabekir enver paşa fatih sultan mehmet yavuz sultan selim 3.selim ve dahi kara fatma asker saime gibi nice anılması gerek kahramanlar dururken amerika gibi uydurmasyon kahramanlar türetmeye ne gerek var diyosun.. Ama bu kadarına anlamayacak kadar cahil bir topluluk eleştiri hazmedemeyen insanlar sürüsü bu tarz tepkilerde bulunurlar popülist kültürün kölesi olmuş bir nesilden fazlasını bekleme..
@asgari_2014 Senin yaptığın yorum saçmalığın daniskası. Burada süper kahramanla alakalı bir haber var. Sen kalkmış tarihte başarılar sağlamış kahramanlardan bahsediyorsun. Onun yeri ayrı bunun yeri ayrı. Onlarda yapılsın ama fantastik süper kahramanlar olayı farklı bir şey. Sen daha mevzuyu anlamadan atıp tutmuşsun bir de kendini bir halt sanıp milleti aşağılamışsın. Sende anlama ve idrak sorunu var. Biraz kendini geliştir, yazık sana..
güzel hareket. gazman gibi bişi olmasında
zaten lazımdı bize de maskeli kahraman :D
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