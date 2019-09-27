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Türk Telekom'dan tüm kullanıcılara 10 GB internet

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Türk Telekom, İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından yaşanan iletişim sorununun ardından tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacağını duyurdu.

Türk Telekom'dan tüm kullanıcılara 10 GB internet

Türk Telekom, dün İstanbul'da yaşanan deprem sonrası konuyla alakalı yazılı açıklama yaptı. Şirket, deprem sonrasında şebekede aksamalar meydana geldiğini belirterek, olumsuzluğu telafi edebilmek adına tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca internet hediye edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur. Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

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