Türk’üm nasıl yazılır? Türk’üm mü Türküm mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemiz kelime sayısı yönünden en zengin dillerin başında geldiğinden çoğu sözcüğün yazımında imla hatasına rastlanılmaktadır. Türk’üm sözcüğü de yazımında yaygın olarak yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde internet ortamında online sözcük sorgulatma fırsatı veren sözlük sitelerini ziyaret etmek önemlidir. Bu konuda özellikle Türk Dil Kurumunun oluşturduğu Türkçe sözlük sitesi öne çıkmaktadır.

Türk’üm nasıl yazılır?

Türk’üm yazımı ile alakalı doğru bilgilere ulaşmak, dilimizi akıcı ve güzel kullanmamız açısından son derece önemlidir. Türkçemizde bazı kelimelerin bitişik, bazı sözcüklerin ise ayrı yazılması kuralı mevcuttur. Hal böyle olunca hangi sözcüğün ayrı, hangi kelimenin birleşik yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bir de bazı sözcüklerde belli başlı kurallara göre kesme işareti kullanılmaktadır. Bu işaretin kullanıldığı yerlerden biri özel isimlerin sonuna getirilen iyelik ekleridir. Bu iyelik eklerini yazarken kesme işareti ile ayırmak gerekmektedir. Bu kural Türk’üm sözcüğü için de geçerlidir. Türk sözcüğü bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde hayatlarını sürdüren halk ve bu halktan olan insanlar, Türk olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Türk’üm TDK’ye göre kesme işareti kullanılması gereken sözcüklerden biridir.

Türk’üm mü Türküm mü?

Türk’üm sözcüğünde geçen Türk kelimesi bir özel ad özelliğine sahiptir. Yazım kurallarına göre özel ad sınıfına giren kelimelerin baş harfleri her zaman büyük yazılır. Bir diğer yazım kuralı ise eklerle alakalıdır. Türk’üm sözcüğü sonunda yer alan “-üm” eki, bir iyelik eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür ekler cümle içerisinde ad soylu kelimelere ya da adlara eklenen ekler olarak bilinmektedir. Bu ekler kime veya neye ait olunduğunu belirtmek için kullanılır. Türk’üm sözcüğü birçok yerde “Türküm” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına göre bu isim sonuna gelen “-üm” eki iyelik eki olduğundan kesme işareti ile ayrılmalıdır. Yani bu sözcüğün doğru yazım şekli “Türk’üm” şeklinde olmalıdır. Buna göre Türk’üm doğru yazılışı şu şekildedir:

• Türk’üm (doğru kullanım)

• Türküm (yanlış kullanım)





