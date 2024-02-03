EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Türk’üm nasıl yazılır? Türk’üm mü Türküm mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk’üm nasıl yazılır? Türk’üm mü Türküm mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
03.02.2024 18:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kuralları başlığı oldukça geniş kapsamlıdır. Her kuralı detaylı bir şekilde öğrenmek, Türkçemizi güzel kullanmamız yönünden büyük bir öneme sahiptir. Dilimizde var olan bazı sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla hatası yapılmaktadır. Kimi kelimeler ayrı kullanılırken kimileri ise bitişik bir şekilde yazılmaktadır. Yazım hatası görülen kelimelerden biri de Türk’üm sözcüğüdür. Peki, Türk’üm nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemiz kelime sayısı yönünden en zengin dillerin başında geldiğinden çoğu sözcüğün yazımında imla hatasına rastlanılmaktadır. Türk’üm sözcüğü de yazımında yaygın olarak yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde internet ortamında online sözcük sorgulatma fırsatı veren sözlük sitelerini ziyaret etmek önemlidir. Bu konuda özellikle Türk Dil Kurumunun oluşturduğu Türkçe sözlük sitesi öne çıkmaktadır.

Türk’üm nasıl yazılır?

Türk’üm yazımı ile alakalı doğru bilgilere ulaşmak, dilimizi akıcı ve güzel kullanmamız açısından son derece önemlidir. Türkçemizde bazı kelimelerin bitişik, bazı sözcüklerin ise ayrı yazılması kuralı mevcuttur. Hal böyle olunca hangi sözcüğün ayrı, hangi kelimenin birleşik yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bir de bazı sözcüklerde belli başlı kurallara göre kesme işareti kullanılmaktadır. Bu işaretin kullanıldığı yerlerden biri özel isimlerin sonuna getirilen iyelik ekleridir. Bu iyelik eklerini yazarken kesme işareti ile ayırmak gerekmektedir. Bu kural Türk’üm sözcüğü için de geçerlidir. Türk sözcüğü bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde hayatlarını sürdüren halk ve bu halktan olan insanlar, Türk olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Türk’üm TDK’ye göre kesme işareti kullanılması gereken sözcüklerden biridir.

Türk’üm mü Türküm mü?

Türk’üm sözcüğünde geçen Türk kelimesi bir özel ad özelliğine sahiptir. Yazım kurallarına göre özel ad sınıfına giren kelimelerin baş harfleri her zaman büyük yazılır. Bir diğer yazım kuralı ise eklerle alakalıdır. Türk’üm sözcüğü sonunda yer alan “-üm” eki, bir iyelik eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür ekler cümle içerisinde ad soylu kelimelere ya da adlara eklenen ekler olarak bilinmektedir. Bu ekler kime veya neye ait olunduğunu belirtmek için kullanılır. Türk’üm sözcüğü birçok yerde “Türküm” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına göre bu isim sonuna gelen “-üm” eki iyelik eki olduğundan kesme işareti ile ayrılmalıdır. Yani bu sözcüğün doğru yazım şekli “Türk’üm” şeklinde olmalıdır. Buna göre Türk’üm doğru yazılışı şu şekildedir:

• Türk’üm (doğru kullanım)
• Türküm (yanlış kullanım)

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitim-öğretime '6 Şubat' arası: 5 ilde okullar tatilEğitim-öğretime '6 Şubat' arası: 5 ilde okullar tatil
İkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacakİkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak
Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf...Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf...
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Güntekin Onay'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan yorum!

Güntekin Onay'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan yorum!

Evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

Evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duraklayınca Fahrettin Koca ve doktorlar yürüyen merdivene takıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duraklayınca Fahrettin Koca ve doktorlar yürüyen merdivene takıldı!

Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışma yaşadı!

Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışma yaşadı!

28 Aralık’tan itibaren başlıyor! Cep telefonlarında yeni dönem

28 Aralık’tan itibaren başlıyor! Cep telefonlarında yeni dönem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.