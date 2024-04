Türk yapımcı İlayda Çetinkaya'nın dikkat çeken başarısı! SKIN filmine ödül

Oscar ödüllerini organize eden Academy of Motion Pictures and Art (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından her yıl düzenlenen “Student Academy Awards” bu yıl genç bir Türk yapımcının filmine, SKIN’e verildi.

35 mm’lik kısa film SKIN, eski püskü dökülmüş bir odada yaşayan karakterin cildinin soyulduğunu ve tavandan suların damladığını fark etmesiyle başlıyor. Karakter aynaya yaklaşıyor ve aynadan buzlu bir el kendi cildini soymaya başlıyor. Daha sonra ayna ortadan kalkıyor ve karakter kendini buluyor. Filmde kendi benliğini keşfeden ve kabullenen bir karakter anlatılıyor.

Yaşamını Amerika’da sürdüren genç yönetmen ve yapımcı İlayda Çetinkaya, 2014 yılında gittiği Californiya'da Idyllwild Arts Lisesi, ardından da Amerika'nın en iyi film okullarından Chapman University'de yönetmenlik okudu. Yazarlık, yapımcılık ve yönetmenliğini yaptığı birçok kısa film ve müzik videoları ile Türkiye’yi temsil etti.

2021 yılında American Film Institute’de Film ve Sinema Yapımcılığı üzerine master yapan Çetinkaya bu büyük ödülün kendisine yepyeni kapılar açtığını söyledi. Çetinkaya; “Akademi'nin bize layık gördüğü bu büyük ödül gerçekten inanılmaz bir gurur oldu. SKIN, dünya çapında prestijli bir çok festivale kabul aldı. Bunlardan bazıları, Los Angeles’te AFI FEST 2023, Guadalajara Film Festivali 2023, Norveç’te Oslo Fusion Film Fest 2023, Vancouver’da Gem Fest 2024, Amsterdam’da ROZE FILMDAGEN 2024, North Dakota’da Fargo Film Festival.”

Los Angeles Cinematography Awards 2023’de ise Aralık ayının “En İyi Filmi” seçilen SKIN ile İlayda Çetinkaya “En İyi Yapımcı” ödülünü de kazandı. SKIN’in yazar, yönetmen ve görüntü yönetmeni Leo Behrens Norveçli, sanat yönetmeni Mojo Wen ise Çinli.