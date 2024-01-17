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    4. Türk yayıncı İngiltere'de finalist oldu! Türkiye'yi gururlandırdı

    Türk yayıncı İngiltere'de finalist oldu! Türkiye'yi gururlandırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.01.2024 13:10 | Son Güncelleme:
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    Macenta Yayıncılık, prestijli İngiltere merkezli BETT ödüllerinde ‘Dönüşümsel Etki’ kategorisinde finalist olarak belirlendi.

    Macenta Yayıncılık, dünyanın en önemli eğitim teknolojileri organizasyonu olan İngiltere merkezli BETT ödüllerinde ‘Dönüşümsel Etki’ kategorisinde finalist olarak seçildi. Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarına yönelik İngilizce eğitim materyalleri sunan şirket, dünyanın ilk sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SKH) temelli online İngilizce eğitim programını geliştirerek 2024 yılı BETT ödüllerinde adını en prestijli kategorilerinden biri olan ‘Dönüşümsel Etki’ ile duyurdu. Macenta Yayıncılık aynı zamanda İngiltere’de düzenlenen bu organizasyonda finalist olan ilk Türk Eğitim Teknolojileri firması ve projesi unvanını kazandı.

    DAHA DUYARLI, DAHA FARKINDA BİR GENÇLİK YETİŞMESİNE KATKIMIZ OLACAK

    The Globals isimli online İngilizce eğitim platformu hem yazılım hem içerik üretimiyle Macenta Yayıncılık’ın geliştirdiği yüzde 100 yerli bir proje olarak hayata geçirildiğini ifade eden Macenta Yayıncılık Kurucusu ve CEO’su Burak Akyüz, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri temelli Dünyanın ilk yabancı dil eğitim platformunu hazırladık. Hem içerik hem yazılım olarak bütün dünya pazarlarına uygun global bir ürün geliştirdik. Amacımız öğrencilerin dijital platformumuzda yabancı dillerini geliştirirken aynı zamanda Sürdürülebilirlik Hedeflerini de öğrenmeleri. Bu şekilde daha duyarlı, daha farkında bir gençlik yetişmesine de katkımız olacağını düşünüyoruz. Çok iyi yabancı dil konuşan çocuklar yerine bizim hedefimiz iyi İngilizce konuşabilen iyi çocuklar yetişmesine katkı sağlamak.‘ dedi.

    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere
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